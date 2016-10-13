عالِمة أردنيّة تحصل على منحة بمليوني دولار لهذا الإنجاز المُهم

عمان ـ مُنحت العالِمة الأردنية الدكتورة نور قموه جائزة بأكثر من مليونيْ دولار؛ لبحث أجرته حديثا عن الأورام الدماغية، وهي من بين 3 علماء لهذا العام الذين حصلوا على هذه المنحة لتطوير المهارات ودعم الأبحاث المتعلقة بالأمراض السرطانية المستعصية.

وذكرت صحيفة “ادنبره” البريطانية، أنّ “الدكتورة قموه -33 عاما- تأمل بأن عملها سيحدث نقلة نوعية جديدة في العلاجات المستخدمة بالأورام الدماغية (جلايو بلاستوما)”.

وقالت قموه للصحيفة: “يتم تشخيص 265 شخصا بالإصابة بهذا النوع من الورم الدماغي في اسكتلندا سنويا، والعلاج المتوفر حاليا محدود، وفترة الحياة المتوقعة بعد التشخيص والمتبقية من الحياة تصل إلى عام واحد”.

وأشارت الصحيفة أن الدكتورة قموه سيتم دعم أبحاثها ايضا من قبل جامعة ادنبره ومستشفى ويسترن.

وستخصص دراستها على بحث سر بقاء الخلايا السرطانية على قيد الحياة، والنمو المتزايد لها، آملة أن تكتشف طرقا جديدة لمكافحة هذا النوع من الخلايا السرطانية، والتقليل من أعداد الوفيات الناتجة عن هذا النوع من الورم السرطاني.