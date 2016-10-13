برشلونة يخطط لمفاجأة إنييستا بعرض ضخم

لندن ـ كشفت تقارير إخبارية اليوم تخطيط نادي برشلونة للاحتفاظ بخدمات نجم خط وسطه، الدولي الإسباني أندريس إنييستا، مدى الحياة.

وذكرت صحيفة “سبورت” الرياضية الكتالونية أن البارسا يحضر عرضا ضخما لـ”الرسام” كي يستمر في صفوفه ويجدد عقده، الذي سينتهي في صيف 2018.

وكان إنييستا البالغ من العمر 32 عاما، والذي نشأ وترعرع في صفوف البلاوجرانا، قد صرح الشهر الماضي أنه ينتظر تحديد موعد مع إدارة النادي لبحث مسألة تجديد عقده، مؤكدا أنه يريد إنهاء مشواره الكروي في برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي تخطط ليس فقط للاحتفاظ بإنييستا حتى نهاية مشواره ولكن أيضا للاستفادة به بعد الاعتزال.

وأضافت أنها ستقترح على إنييستا اللعب حتى السن الذي يروق له وبعدها سيواصل ارتباطه بالنادي وبأكاديمية الناشئين “لاماسيا”.

ويعد إنييستا أحد اللاعبين الأساسيين في برشلونة ومنتخب إسبانيا، وحقق معهما كل الألقاب الممكنة (الليجا والكأس ودوري الأبطال والسوبر المحلي والأوروبي وكأس العالم للأندية مع برشلونة، وكأس العالم وأمم أوروبا مع إسبانيا).