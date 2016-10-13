هيومن رايتس ووتش: “الغارة السعودية” على مراسم العزاء في صنعاء قد ترقى إلى جريمة حرب
Oct 13, 2016
بيروت - د ب أ – قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الخميس، إن ما وصفته بـ”الغارة التي شنها التحالف بقيادة السعودية على مراسم عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء” ترقى إلى “جريمة حرب”.
واعتبرت أن “الغارة على مراسم العزاء تؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيقات دولية موثوقة في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة في اليمن”.
وطالبت بـ”إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة”.
وحثت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي الحكومات على “إيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية”.