المغربي مروان الشماخ يفتح النار على فينجر

لندن ـ خرج المغربي مروان الشماخ الذي وقع حديثا لنادي كارديف الإنجليزي عن صمته، للحديث عن تجربته مع أرسنال من 2010 إلى 2013، وكذلك علاقته مع المدرب الفرنسي أرسين فينجر، وسبب فشله مع الجانرز.

وقال الشماخ في تصريحات إذاعية: “التحقت بأرسنال، ومنحني المدرب فينجر الفرصة خاصة أن فان بيرسي وقتها كان مصابا، ولعبت كأساسي، كانت بداية جيدة وسجلت أهدافا حاسمة في الدوري ودوري أبطال أوروبا”.

وأشار الشماخ أيضا إلى أن تعافي فان بيرسي بعد 6 أشهر وعودته للمنافسة غيرت من وضعيته رأسا على عقب، وبات لاعبا احتياطيا دون سبب من طرف فينجر.

وتابع: “كنت أستحق مساحة أكثر من اللعب، في الموسم الثاني وعدني فينجر بأنه سيغير من النهج التكتيكي بسببي، لكنه كذب علي وكانت وعوده زائفة، ومع ذلك التزمت الصمت”.

وأكمل: “فان بيرسي في ذلك الموسم قدم أداء رائعا، واختير لاعب السنة، لذلك لم يكن باستطاعتي أن أفرض نفسي على فينجر لأن فان بيرسي كان أقوى مني”.

واختتم: “فينجر لم يحترمني، لأنني بدأت مشواري مع أرسنال بشكل رائع، لكنه تجاهلني، بل أكد أن فان بيرسي لن يلعب أكثر من 10 مباريات متواصلة لأنه سيصاب، لكنه لعب الموسم كله، وقتها كان علي أن أطلب الرحيل وأغير الأجواء.”