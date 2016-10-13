مقتل 3 جنود عراقيين في هجوم لـ”الدولة” غربي العراق

الرمادي – د ب أ – أعلن مصدر عسكري عراقي الخميس، مقتل ثلاثة جنود عراقيين في هجوم شنه عناصر تنظيم الدولة الإسلامية(داعش) على تجمع عسكري غرب الرطبة.

وقال المصدر، إن” قوات الجيش العراقي المرابطة على أسوار الرطبة تعرضت إلى هجوم من قبل عناصر داعش بالأسلحة المختلفة ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود قبل أن يلوذوا بالفرار”.

يشار إلى أن قضاء الرطبة الواقع غرب الأنبار والذي تتفرع منه الطرق الرئيسية إلى الأردن وسوريا، يتعرض باستمرار لهجمات عناصر التنظيم رغم تحريره منذ عدة أشهر وطرد عناصر الدولة منه .