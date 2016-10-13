إسرائيل وتركيا تناقشان مشروع خط أنابيب للغاز

اسطنبول - رويترز – قال وزير الطاقة الإسرائيلي الخميس، إن إسرائيل وتركيا ناقشتا إمكانية بناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي بين البلدين وذلك في أول زيارة يقوم بها وزير إسرائيلي إلى تركيا منذ توتر العلاقات بين تل أبيب وأنقرة قبل ست سنوات.

وقال الوزير يوفال شتاينتز للصحافيين، إنه اتفق خلال اجتماع في اسطنبول مع نظيره التركي بيرات البيرق على “البدء فوراً في حوار بين الحكومتين” لاختبار جدوى المشروع.

وتابع “ناقشنا مسائل الطاقة بشكل عام وعلى وجه الخصوص مسألة الغاز الطبيعي وإمكانية بناء خط أنابيب للغاز من إسرائيل إلى تركيا بهدف نقل الغاز إلى تركيا وأوروبا.”

كانت العلاقات توترت بين الدولتين بعدما أغارت البحرية الإسرائيلية على سفينة مساعدات في مايو أيار 2010، كانت تهدف إلى كسر حصار البحري المفروض على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس مما أسفر عن مقتل عشرة نشطاء أتراك كانوا على متنها. وأعلنت إسرائيل وتركيا في يونيو حزيران استعادة العلاقات الطبيعية.