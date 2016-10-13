دبلوماسيون: الحكومة السورية تعطي موافقة جزئية لخطة مساعدات أكتوبر

جنيف - رويترز – قال دبلوماسيون الخميس إن الحكومة السورية، وافقت جزئياً على خطة الأمم المتحدة للمساعدات لشهر أكتوبر تشرين الأول دون أن يشمل ذلك الموافقة على طلب لإرسال المساعدات إلى الجزء الشرقي من حلب الخاضع لسيطرة المعارضة.

وأضافوا أن دمشق أعطت الضوء الأخضر لقوافل إلى 25 منطقة من أصل 29 منطقة محاصرة يصعب الوصول إليها بمختلف أرجاء سوريا.

وطلبت الأمم المتحدة دخول القوافل في أواخر سبتمبر أيلول وتوقعت الموافقة بحلول 30 سبتمبر على مساعدات شهر أكتوبر تشرين الأول.