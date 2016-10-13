أولاند يدعو الى “تعزيز″ وقف إطلاق النار في أوكرانيا

باريس - الأناضول - دعا الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، الخميس، إلى “مضاعفة الجهود” لتنفيذ اتفاقات “مينسك” بين أوكرانيا وروسيا، بما يمكّن من “تعزيز″ السلام بين البلدين.

واتفاقات “مينسك” جرى توقيعها في بيلاروسيا بين روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، لوقف إطلاق النار في مقاطعات شرق أوكرانيا.

وبحسب بيان صدر اليوم عن الإليزيه، أعرب أولاند، في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو، عن رغبته في وضع خارطة طريق جديدة، بما من شأنه أن يمكّن “في نهاية العملية”، من استعادة أوكرانيا لسيطرتها على حدودها مع روسيا.

ومذكّراً بإلتزامه إلى جانب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من أجل “تسوية سلمية” للأزمة شرق أوكرانيا، قدّر أولاند أن تهيئة ظروف إجراء انتخابات في هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة الإنفصاليين الموالين لروسيا، يعتبر أمراً “عاجلاً”.

وفي السياق نفسه، شدّد الرئيس الفرنسي على أن “هذه الظروف ينبغي أن تحترم القانون الأوكراني ومعايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (منظمة معنية بالتعاون الأمني الإقليمي)”.

أولاند شدّد أيضاً على “استعداده” للمشاركة في اجتماع جديد على شاكلة رباعي نورماندي (فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا)، يعقد في الأيام القادمة، بهدف “إعطاء دفعة حاسمة لحلّ الأزمة”.

ولم يحدّد بيان الرئاسة الفرنسية تاريخاً للإجتماع المذكور.

والأربعاء، بحث أولاند في مكالمة هاتفية استمرت 50 دقيقة، مع كل من ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سبل “تهيئة الظروف لعقد قمة” حول الملف الأوكراني، في “القريب العاجل” في العاصمة الألمانية برلين.

قبلها بيوم، أكّد الرئيس الفرنسي، في كلمة ألقاها أمام “الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا” في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على ضرورة أن تقوم الحكومة الأوكرانية بتنفيذ المسؤوليات المترتبة عليها بموجب اتفاقات “مينسك” فيما يتعلق بتحقيق إصلاحات دستورية في البلاد.

وذكر أولاند أن التسوية الأوكرانية تمضي قدماً بنسق “بطيء”.

وتوصلت الأطراف المتحاربة شرقي أوكرانيا، في فبراير/شباط 2015، في عاصمة روسيا البيضاء “مينسك” إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي أيضاً بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا، بالإضافة إلى سيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا بحلول نهاية العام الماضي، وهو ما لم يتحقق بعد.