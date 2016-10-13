الشرطة الفلبينية: قتلى الحرب على المخدرات أقل من 2300

مانيلا - رويترز – قالت الشرطة الفلبينية، إن ما يقرب من 2300 شخص قتلوا في حرب الرئيس رودريجو دوتيرتي على المخدرات منذ يوليو تموز في تخفيض لتقدير سابق بمقتل 3600.

وقال ديوناردو كارلوس المتحدث باسم الشرطة الوطنية الفلبينية “لا يرتبطوا جميعاً (القتلى) بالحرب على المخدرات.”

وأضاف أن 1566 يشتبه بأنهم على صلة بالمخدرات قتلوا في عمليات للشرطة في حين أن مقتل 722 آخرين مازال قيد التحقيق أو انتهى التحقيق بشأنهم.

وكانت الشرطة وفرت بيانات في الخامس من أكتوبر تشرين الأول تظهر أن 3652 شخصاً، قتلوا منذ بدء حملة دوتيرتي بعد توليه السلطة في 30 يونيو حزيران وأن 2000 حالة منها مازالت قيد التحقيق.

وقال كارلوس إن أحدث تحقيق أظهر أن 722 حالة قيد التحقيق أو تم الانتهاء من التحقيقات بشأنها، هي حالات ذات صلة بالمخدرات. لكنه لم يكشف عن أي دوافع لحالات القتل الأخرى.

وفاز دوتيرتي بأغلبية ساحقة في انتخابات رئاسية أجريت في مايو أيار، بعدما تعهد بالقضاء على المخدرات والجريمة في ثاني أكثر بلاد جنوب شرق آسيا سكانا خلال ستة أشهر فقط.

لكنه قال في سبتمبر أيلول إنه يحتاج ستة شهور إضافية لاستكمال حملته.