بابا الفاتيكان يطالب باتخاذ إجراء دولي لمساعدة الأطفال المهاجرين

مدينة الفاتيكان - د ب أ – قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الخميس، إن الهجرة ظاهرة عالمية ” مأساوية ” تتطلب إجراء متفان ، خاصة لحماية الأطفال ، وهم الأكثر تضرراً من الهجرة .

وأصدر البابا ، الذي يدافع عن حقوق المهاجرين ، وولد في الأرجنتين لأسرة إيطالية مهاجرة ، رسالة من أجل اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين ، الذي سوف تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية في 15 كانون ثان/يناير المقبل .

وقال البابا ” الأطفال هم أكثر من يدفعوا التكلفة الباهظة للهجرة ، التي في أغلب الأحيان تنجم عن العنف والفقر والظروف البيئية بالإضافة إلى الجوانب السلبية للعولمة “.

و انتقد البابا محاولات ” الحد من تدفقات المهاجرين ، التي تؤدي لانتشار الشبكات غير القانونية ” لمهربي البشر ، بدلاً من ” تشجيع الاندماج الاجتماعي للأطفال المهاجرين أو برامج من أجل إعادة اللاجئين بسلام لأوطانهم”.

وأضاف البابا أنه على الحكومة الموازنة بين حقها في السيطرة على تدفقات المهاجرين ” وواجبها لحل وتنظيم موقف الأطفال المهاجرين “وحمايتهم من الإساءة والاستغلال.