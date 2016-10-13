وفاة الكاتب المسرحي الإيطالي داريو فو الحاصل على جائزة نوبل

روما- رويترز- قالت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس إن الكاتب المسرحي والممثل داريو فو الفائز بجائزة نوبل توفي.

وفاز فو بجائزة نوبل للآداب عام 1997. واشتهر بنقده السياسي الساخر في روايات مثل “موت فوضوي صدفة”.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أنه توفي عن 90 عاما بعد أن نقل إلى مستشفى في ميلانو قبل 12 يوماً.

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي الذي تعرّض شخصياً لنقد فو اللاذع عن تعازيه.

وقال رينتسي “بموت داريو فو خسرت إيطاليا أحد أعظم رموز المسرح والثقافة والحياة المدنية في بلدنا”.

وأضاف “نقده الساخر وبحثه وعمله في التصميم المسرحي وأنشطته الفنية المتعددة ستظل إرثاً عالمياً لعظمة إيطاليا”.

وخلب فو وزوجته الشاعرة والممثلة المسرحية فرانكا رامي قلوب وعقول الإيطاليين من خلال الكتابة والأداء على المسرح وفي الإذاعة والتلفزيون والانتقاد الحاد للزعماء السياسيين بالحوار الرشيق الذكي.