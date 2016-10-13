بوتين: دعوات التحقيق مع روسيا بشأن ارتكاب جرائم حرب في سوريا كلام سياسي

باريس - د ب أ – قلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شأن الدعوات المطالبة بالتحقيق في مدى تورط بلاده في جرائم حرب في سوريا، واعتبرها “كلام سياسي”.

ووصف بوتين في مقابلة مع محطة “تي.إف1.” الفرنسية هذه الدعوات بأنها “كلام سياسي ليس له أهمية كبيرة ولا يراعي الوضع على الأرض في سوريا”.

وأضاف أن هدف روسيا هو محاربة الإرهاب، وأشار إلى إصابة قوات أمريكية لمستشفى خلال قصف في أفغانستان واعتبره مثالاً للأضرار غير المتعمدة.

وقال :”الحقيقة المحزنة هي أنه أينما وقعت عمليات عسكرية، فإن المدنيين الأبرياء يعانون ويموتون. ولكننا لا يمكن أن نسمح للإرهابيين بالاختباء بين المدنيين المستغَلين كدروع بشرية”.