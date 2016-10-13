الأردن يعيد إغلاق مدرسة تابعة لمنظمة فتح الله غولن

عمان - الأناضول - قررت وزارة العمل الأردنية، الخميس، إغلاق مدرسة “البرج” التابعة لمنظمة “فتح الله غولن” بالشمع الأحمر.

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها مصدر مطلع في الوزارة الأردنية، فضل عدم كشف هويته لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.

وأوضح المصدر أنه “قد جرى إغلاق المدرسة يوم أمس بالشمع الأحمر؛ لوجود مخالفات متعلقة بقانون العمل الأردنية”.

ولفت إلى أن “من تلك المخالفات استخدام مدرسين دون الرجوع لديوان الخدمة المدنية ووزارتي التربية والتعليم، والعمل، ومن غير حصولهم على تصاريح عمل لازمة وفق الإجراءات القانونية”.

وتابع المصدر “زار فريق التفتيش في وزارة العمل المدرسة، وثبتت المخالفات وأوصى بإغلاقها لحين تصويب أوضاعها”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في الأردن قد أبطلت أواخر أغطس/آب الماضي قرار وزارة التربية والتعليم بإغلاق المدرسة للمرة الأولى.

وجاء إغلاق المدرسة للمرة الأولى في 11 يوليو/تموز الماضي لـ”قيامها ببعض المخالفات المتعلّقة بنظام التّعليم في الأردن بحسب تصريحات سابقة لمدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أمين شديفات.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”.

وتصدى المواطنون في الشوارع لهذه المحاولة، كما لاقت رفضاً من كافة الأحزاب السياسية؛ ما أدى إلى إفشالها.