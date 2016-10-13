رئيسة وزراء اسكتلندا تنشر مشروع قانون بشأن إجراء استفتاء ثان حول الاستقلال عن المملكة المتحدة

لندن - د ب أ – ذكرت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجين، الخميس أنها تعتزم نشر مشروع قانون بشأن إجراء استفتاء ثان حول الاستقلال عن المملكة المتحدة الأسبوع المقبل، واعدة بالحفاظ على “اسكتلندا تقدمية ومتطلعة إلى الخارج ومؤمنة بالطابع الدولي.”

وقالت في مؤتمر للحزب الوطني الاسكتلندي: “إنني مصممة على أنه سوف تكون لاسكتلندا القدرة على إعادة النظر في مسألة الاستقلال – وأن تقوم بذلك قبل أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي – إذا كان ذلك ضرورياً لحماية مصالح بلدنا”.

وأضافت: “لذا، يمكنني أن أؤكد اليوم أنه من المقرر نشر مشروع قانون الاستفتاء على الاستقلال الاسبوع المقبل للتشاور”.

يذكر ان أكثر من 60% من الناخبين الاسكتلنديين اختاروا البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء حول خروج بريطانيا منه، فيما صوت 52% في أنحاء بريطانيا لصالح مغادرة البلاد.