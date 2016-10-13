مسؤول تركي: مئات المقاتلين الأكراد مازالوا في منبج السورية

أنقرة- رويترز- قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن تركيا لديها معلومات عن وجود عدة مئات من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة المحيطة بمدينة منبج السورية رغم مطالباتها بانسحابهم.

وقال كالين للصحفيين في أنقرة إن تركيا مازالت مصرة على ضرورة تقهقر هؤلاء المقاتلين إلى شرقي نهر الفرات.

وتوغلت تركيا في شمال سوريا منذ ما يقرب من شهرين لدعم المعارضة السورية في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية ووقف مكاسب الأكراد على الأرض.