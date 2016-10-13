مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يستقيل في تحرك مفاجئ

القدس المحتلة- رويترز- استقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد في تحرك مفاجئ الخميس متعللا “بأسباب شخصية” في ترك المنصب بعد 17 شهرا من تعيينه.

وعمل غولد الذي ينتمي لتيار اليمين والأكاديمي المولود في الولايات المتحدة مستشارا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات قبل تعيينه مديرا عاما لوزارة الخارجية.

وقال غولد في بيان يعلن فيه استقالته “سأضع نفسي مثلما حدث في الماضي رهنا لاحتياجات رئيس الوزراء في أي دور يراه مناسبا” مشيرا إلى أن علاقته المهنية مع نتنياهو ترجع إلى 25 عاما.

وكلف نتنياهو الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية غولد بمهمة تحسين العلاقات مع الدول الأفريقية. وقام العام الماضي بالإشراف على إعادة افتتاح السفارة الإسرائيلية في القاهرة والتي تقع في مقر إقامة السفير.

كما كان غولد وهو سفير إسرائيلي سابق في الأمم المتحدة في طليعة الجهود الرامية إلى حوار أكثر انفتاحا مع الدول السنية في المنطقة خاصة عندما تعلق الأمر بالمعارضة المشتركة للاتفاق الذي قادته الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال نتنياهو في بيان “أشكر الدكتور دوري غولد على إسهاماته العظيمة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية مع العالم بما في ذلك في أفريقيا والشرق الأوسط.”

ولم يعلن على الفور من سيخلف غولد.