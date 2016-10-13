رئيس الوزراء اللبناني يدعو القوى السياسية إلى الابتعاد عن المصالح الحزبية أو الطائفية

بيروت- د ب أ- دعا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الخميس القوى السياسية اللبنانية إلى اعتماد الموضوعية ومصلحة الناس، معيارا لاتخاذ القرارات والمواقف، وليس التموضع السياسي أو الحزبي أو الطائفي.

كلام سلام جاء خلال الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي اتعقدت الخميس يرئاسته.

قال وزير الإعلام بالوكالة سجعان قزي، في نهاية الجلسة، إن سلام تمنى “في بداية الجلسة كالعادة انتخاب رئيس للجمهورية استكمالا للتكوين الميثاقي والدستوري للدولة اللبنانية، وتمنى على القوى السياسية كافة اعتماد الموضوعية ومصلحة الناس معيارا لاتخاذ القرارات والمواقف، وليس الاستنسابية والتموضع السياسي او الحزبي او الطائفي”.

وأضاف قزي أنه تم خلال الجلسة اتخاذ عدد من القرارات منها تخصيص مبلغ 10 مليارات ليرة لبنانية للهيئة العليا للإغاثة لدفع التعويضات عن موسم الكرز عن السنوات الثلاث المنصرمة للبساتين في عرسال وجرودها، والموافقة على تعيين ضباط اختصاصيين من بين المدنيين، والموافقة على الإفراج عن المخصصات العائدة للأموال السرية لكل من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.