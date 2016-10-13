مجلس التعاون الخليجي يعتبر منظمة ” فتح الله غولن” إرهابية

الرياض- الأناضول- اعتبر مجلس التعاون الخليجي الخميس، منظمة “فتح الله غولن”، الضالعة في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي، “منظمة إرهابية”.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الاجتماع الخليجي التركي على مستوى وزراء الخارجية، الذي انعقد اليوم في مقر الأمانة العامة لـمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض.

وشدد البيان على تضامن مجلس التعاون مع تركيا ضدّ محاولة الانقلاب.

وأشار إلى دعم المجلس لكافة التدابير التي تتخذها تركيا من أجل مكافحة منظمة “غولن” الإرهابية.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/ تموز الماضي، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية.

وتصدى المواطنون في الشوارع لهذه المحاولة، كما لاقت رفضاً من كافة الأحزاب السياسية؛ ما أدى إلى إفشالها.