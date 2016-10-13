روسيا تعتزم تزويد الهند بمنظومة اس- 400 المضادة للطائرات

موسكو- د ب أ- أعلن مساعد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أنه من المتوقع أن تبرم روسيا اتفاقا بتزويد الهند بمنظومة اس – 400 الصاروخية طويلة المدى المضادة للطائرات.

وقال يوري أوشاكوف، في تصريحات اوردتها وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، إن الاتفاق سوف يوقع السبت خلال محادثات بين بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في غوا بالهند.

وتعد منظومة (إس400-) أحدى المنظومات الصاروخية المضادة للطائرات الاكثر تقدما. ولم يعلق أوشاكوف عن عدد المنظومات التي سوف ترسلها روسيا للهند.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في تقرير في وقت سابق من العام الجاري، إنه على مدار الخمس سنوات الماضية، إن نحو 70 بالمئة من واردات الأسلحة الهندية تأتي من روسيا.

تشهد الهند نزاعات قائما من عقود مع جارتها الباكستانية بشأن منطقة كشمير، وترتفع حدة التوترات في الشهور الأخيرة.

تمكنت روسيا من الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من باكستان والهند. ووصل باكستان الشهر الماضي العشرات من الجنود من جبال القوقاز الروسية ذات الأغلبية المسلمة من أجل تدريبات مشتركة مع القوات الباكستانية المحلية في المنطقة الجبلية.