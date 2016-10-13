رامز جلال يتوعد ماجد الكدواني

القاهرة ـ توعد الفنان المصري رامز جلال، زميلة الفنان ماجد الكدواني من خلال فيديو نشرة على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك بعد سخرية ماجد منه.

وكان الكدواني قد ظهر في فيديو مؤخرا وقال من خلالة: عدى عليا رمضان وعيدين وفيه ملثمين خاطفني ولا فاهمهم ولا فاهمني، فية حواجز كتير ما بينا ومش عارف هما خاطفني لية، ولا المكان اللي أنا مخطوف فية لدرجة أني أفتكرت أن ده مقلب من الواد رامز، مش معقول يكون شهرين فاصل اعلاني.

ومن جانبة علق رامز جلال على فيديو ماجد الكدواني قائلا: تصدق أنت سخنتني عليك يا ماجد.. بس ماترجعش تعيط بعد كده.

وعلى جانب أخر بدأ الفنان رامز جلال، في التحضير لفيلمه الجديد “لبان دكر”، الذي قام بتأجيله أكثر من مرة بسبب انشغاله بتصوير برنامجه رامز بيلعب بالنار، الذي قدمه في رمضان الماضي، والعمل من إنتاج وليد صبري، فيما لم يستقر رامز بعد على مخرج للفيلم المقرر عرضه في شهر يناير المقبل.