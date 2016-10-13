هل ينتظر صابر الرباعي مولوداً جديداً؟

تونس ـ أثارت إخلاص زوجة النجم التونسي صابر الرباعي تساؤلات الفانز حول حملها بمولودها الثاني، بسبب صورة نشرتها عبر أنستجرام.

إخلاص نشرت صورة لقالب كيك حفل عيد ميلادها، والذي أتخذ شكل بطن امرأة حامل، وحولها رموز لملابس واحتياجات مولود، وفي الوقت الذي شكرت فيه أصدقائها على الاحتفال بعيد ميلادها، لم ترد على أسئلة الفانز حول حملها.

يُذكر أن صابر الرباعي تزوج من إخلاص جنيفان عام 2013، وقد رُزقا بابنهما الأول “جود هادي” عام 2014، كما أن الفنان التونسي لديه ابنين من زوجته السابقة سلميه الفقيه، هما “اسلام وصفاء”.