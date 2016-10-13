إحالة جمال سليمان لمجلس تأديب في سوريا

القاهرة ـ نشر الفنان السوري جمال سليمان قراراً بتحويله إلى مجلس تأديب من قبل نقابة الفنانين السورية، وذلك بالرغم من قرار فصله من النقابة، والذي صدر قبل العام ونصف العام.

جمال نشر القرار، وسخر منه في تعليق كتب فيه “البارحه اتصل بي صديق صحافي ليسمع تعليقي على قرار نقابة الفنانين في بلدي الحبيب سوريا بأحضاري مع بعض الزملاء الى مجلس تأديب. عندها لم اكن سمعت بالقرار و اعتقدت انه يشير الى فرمان سابق اصدره رقيب الفنانين (وهي الصفة الأدق بدلا من نقيب) عمره حوالي السنه والنصف بفصلنا من النقابة، الا انني تبينت ان الكلام صحيح و ان الرقيب بالفعل يريدنا ان نحضر كي يستدرك ما عجز عنه اهلنا و هو تأديبنا. اي انه لم يترك للزمن ان يقوم بالمهمة بل يريد تأديبنا بنفسه بعد ان فصلنا من النقابة. بصراحة عجزت عن التعليق و اعتذرت من الصديق الصحافي”.