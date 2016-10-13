إماراتي متهم بالاعتداء على كويتية

دبي ـ اعتقلت السلطات الإماراتية مواطناً يبلغ من العمر 32 عاماً في بلدية دبا بإمارة الشارقة لاعتدائه جنسياً على امرأة كويتية بعد أن اقتحم منزلها فجراً في الـ 14 من آذار/ مارس من العام الحالي.

ووجه الادعاء العام للمتهم تهمة الاعتداء الجنسي والدخول القسري لمنزل المجني عليها.

ووفقاً لبيان الإدعاء، دخل الرجل منزل المرأة في وقت متأخر من الليل وقبّل يدها بينما كان يتلمس كتفيها ووجهها.

من جانبه نفى المتهم صحة الادعاءات الموجهة له قائلاً إنه أعطى السيدة رقمه فقط.

بينما دعت النيابة العامة لفرض عقوبة صارمة ضده بعدما أوقف بموجب قانون العقوبات الإماراتي.

وتلقت شرطة الشارقة معلومات حول دخول رجل غير معروف منزل امرأة في الساعة الـ 1:40 دقيقة صباحاً.

وقالت الضحية إنها بينما كانت نائمة في سريرها مع أطفالها استيقظت فجأة ووجدت رجلاً يلمس جسدها. ليهرب الرجل من منزلها بعد أن بدأت بالصراخ.

وتمكنت المرأة من الحصول على رقم لوحة سيارة المتهم، فأصدرت الشرطة تعميماً واعتقلت الرجل بعد أن تعرفت المرأة عليه.

وخلال استجواب الشرطة، نفى الرجل الاتهامات الموجهة له مؤكداً أنه يعرف المرأة، حيث أعطاها رقم هاتفه عندما التقى بها سابقاً في المنطقة وهي جالسة في سيارتها. فقال “ركنت سيارتي قرب سيارتها ونزلت منها لأعطيها رقم هاتفي، وتلقيت في وقت لاحق اتصالاً منها”.

ونفى الإماراتي دخول منزلها خلال جلسة استماع المحكمة وأضاف أنه كان في المنطقة لزيارة صديق له واضطر لاستخدام نظام تحديد المواقع “GPS” لتحديد منزله مدللاً على أنه لا يألف المنطقة.