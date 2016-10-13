مصرية وزنها نصف طن ولم تخرج من منزلها منذ ربع قرن

القاهرة ـ تعاني الفتاة إيمان أحمد عبدالعاطي من السمنة الزائدة، حيث وصل وزنها الى 500 كيلوغرام ، مما منعها من الخروج من منزلها منذ ربع قرن ، دون ان تجد حتى الان علاجا شافيا لها .

وتقيم عبد العاطي في محافظة الاسكندرية وتبلغ من العمر 36 عاما، مع عائلتها ذات الحال الميسورة .

شيماء أحمد عبدالعاطي شقيقة إيمان تروي مأساة شقيقتها تقول إن شقيقتها ولدت في العام 1980 وكانت تعاني منذ صغرها من سمنة زائدة ومع مرور الوقت كانت الحالة تتفاقم فتم عرضها على عدد كبير من الأطباء وأكدوا أنها تعاني من خلل كبير في الهرمونات أدى لزيادة وزنها بصورة رهيبة ولافتة للنظر.

وتضيف أن هذا الخلل أدى لإصابة شقيقتها بجلطة في المخ أثرت على نطقها وكلامها، كما أدى بها إلى أنها أصبحت طريحة الفراش ولم تعد تقوى على ممارسة حياتها الطبيعية، وحاولنا معها كثيرا كي نوقف زيادة الوزن فأجرينا لها عمليات تدبيس للمعدة دون فائدة كما تم عرضها على الكثير من الأطباء في الإسكندرية والقاهرة وفشل الجميع في التعامل مع الحالة.

أسرة أيمان كما تقول شقيقتها مكونة من الأم والشقيقة فقط بعد وفاة الأب وتقوم الأم والشقيقة بالتناوب على خدمتها من تناول للطعام والجلوس معها وقضاء حاجتها فهي لا تستطيع الحركة والوصول لدورة المياه، مضيفة أن إيمان كانت في البداية تسير على قدميها وعندما وصلت لعمر الـ11 عاما أصبحت تسير على ركبتيها ولم تعد قادرة على الخروج من المنزل وبعد إصابتها بجلطة في المخ أصبحت طريحة الفراش وتنام على ظهرها دون أن تستطيع التقلب يمينا ويسارا.