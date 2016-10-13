أطعمة غنية بالكالسيوم اكثر من الحليب

لندن ـ الكالسيوم عنصر أساسي لتقوية العضلات ولكن تشير كثير من الدراسات أن الكالسيوم يساعد بشكل كبير على فقدان الوزن.

كما ينصح الأطباء بالحصول على 3 أكواب من اللبن يومياً على اعتبار أنه من أغنى العناصر بالكالسيوم، ولكن موقع Health Digezt رصد مجموعة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة من الكالسيوم أعلى من اللبن:

1ـ حبوب السمسم

يحتوي السمسم على ما يقرب من 1000 ملجرامات من الكاليسوم.

2ـ بذور الشيا

كثير من الأشخاص لا يعرفون أن بذور الشيا تحتوي على نسبة مرتفعة جدا من الكالسيوم كما أن بذور الشيا تحتوي على أحماض أوميغا 3 و 6 والأحماض الدهنية المفيدة اللازمة للصحة.

3ـالبرتقال

كوب واحد طازج من عصير البرتقال يوفر حوالي 72 ملجرامات من الكالسيوم، كما أنه يحتوي على فيتامين C مما يعزز بشكل كبير وجود وعمل الكالسيوم الذي يمتصه الجسم.

4ـ الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا على نسبة عالية من الكالسيوم فهي تحتوي على ما يقرب من ملجرامات من الكالسيوم.

5ـالقرنبيط

يحتوي القرنبيط على 74 ملجرامات من الكالسيوم كما أنه يحتوي على فيتامين C الذي يساعد على الجسم على امتصاص الكالسيوم.

5ـالفواكه المجففة والمكسرات

كثير من الفواكه المجففة تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم في الواقع تناول خمس حبات من التين المجفف يوميا يمنح الجسم 135 ملجرامات من الكالسيوم.