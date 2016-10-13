مقتل عشرات الأطفال العراقيين لدى الفرار من جهاديين 





بغداد- أ ف ب- أعلنت منظمة “سايف ذي تشلدرن” الخميس مقتل عشرات الأطفال الفارين من جهاديين في منطقة الحويجة بشمال العراق، بسبب انفجار عبوات ناسفة أو عطشاً.

ويسيطر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مدينة الحويجة بمحافظة كركوك منذ العام 2014.

وأعلنت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقراً “في الأيام الأخيرة، وجد عدد كبير من الأطفال أنفسهم بلا ماء، وتوفوا في مناطق وعرة أو قتلوا في انفجار قنابل”.

وأضاف بيان للمنظمة “أن أسرة من خمسة أفراد قالت إنها فقدت طفلين بسبب متفجرات. ولم يتمكنوا من نقل جثتيهما خشية وجود ألغام أخرى في المنطقة” التي قتلا فيها.

وتستعد القوات العراقية لشن هجوم لاستعادة الموصل كبرى مدن ولاية نينوى من التنظيم المتطرف. ويمكن أن تتم استعادة الحويجة الواقعة إلى جنوبها تزامنا مع ذلك.