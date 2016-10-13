وزير الخارجية: بريطانيا تبحث خيارات عسكرية في سوريا

لندن- رويترز- قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إن بلاده تبحث خياراتها العسكرية في سوريا، لكن أي إجراء يجب أن يكون في إطار تحالف يضم الولايات المتحدة، متوقعاً ألا يحدث ذلك قريباً.

وخسرت الحكومة البريطانية تصويتاً برلمانياً في 2013 على خطط لقصف قوات النظام السوري، لكنها تشارك في غارات ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا منذ حصولها على موافقة المشرعين في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وتعكس تعليقات جونسون إحباطاً تشترك فيه عواصم غربية أخرى إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا وما وصفه بالدور الوحشي الذي تقوم به روسيا إلى جانب قوات النظام، لكن أي إجراء يجب أن يأتي في إطار تحالف يضم الولايات المتحدة ومن المستبعد أن يحدث قريباً.

وقالت المتحدثة باسم ماي، رداً على سؤال عن تصريحات جونسون، “لا توجد خطط لعمل عسكري. نعمل مع المجتمع الدولي بشأن كيفية إنهاء الصراع″. وأضافت أن هناك عدة خيارات متاحة.

وأبلغ جونسون لجنة برلمانية أنه “من الصواب الآن أن نبحث مرة أخرى في الخيارات الأكثر حركية.. الخيارات العسكرية”. وأضاف قائلاً “لكن يجب أن نكون واقعيين في مسألة كيف سيكون ذلك وما يمكن تحقيقه”.

وتابع قائلاً “لا يمكن أن نفعل شيئاً بدون تحالف… بدون أن نفعله مع الأمريكيين. أظن أنه لا يزال أمامنا الكثير حتى نصل إلى ذلك، لكن هذا لا يعني أن المناقشات لا تجري، لأنها تجري بالتأكيد”.

وقالت المتحدثة باسم ماي أن الحكومة تبحث مجموعة من الخيارات، بينما تسعى للمساعدة في إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات في سوريا.

وأضافت قائلة “نحن بحاجة لأن نفكر ملياً في عواقب أي عمل. نتحدث إلى شركاء بشأن ما إذا كان هناك أي شيء آخر يمكن أن نفعله لإنهاء هذا الصراع المروع″.

وأفاد عمال إنقاذ بأن استئناف القصف على شرق حلب، الذي تسيطر عليه المعارضة، أودى بحياة أكثر من 150 شخصاً هذا الأسبوع، بينما تكثف قوات النـظام هجومها المدعوم من روسيا لاستعادة المدينة بكاملها. وتلقي النظام وروسيا باللائمة على خصومهما في انهيار وقف لإطلاق النار ويقولان إنهما يستهدفان فقط المسلحين في المدينة.

وقال جونسون إن من المهم عدم إثارة آمال زائفة بشأن فكرة منطقة لحظر الطيران فوق أجزاء من سوريا لمنع الغارات الجوية لروسيا وقوات النظام على حلب.

وأضاف قائلاً “نعرف صعوبات وتداعيات منطقة لحظر الطيران أو منطقة لحظر القصف. لكن إذا كان هناك المزيد الذي يمكننا فعله على نحو عقلاني وعملي مع حلفائنا عندئذ ينبغي لنا بالتأكيد أن نفكر في هذه الإجراءات”.

وقالت روسيا إنها سترحب بمشاركة بريطانيا إذا استهدفت الإرهابيين وليس قوات الأسد.

وذكر جونسون -الذي قال إن من الخيارات الأخرى تشديد العقوبات على الأطراف الرئيسية في إدارة الأسد- أنه سيستضيف اجتماعاً بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزراء خارجية أوروبيين في لندن يوم الأحد لبحث الوضع.

ومن المقرر أن يحضر كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف اجتماعاً في لوزان يوم السبت لإجراء محادثات بشأن سوريا.