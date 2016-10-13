واشنطن تقول إنها مستعدة لضربات جديدة في اليمن إذا لزم الأمر





واشنطن- أ ف ب- أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها مستعدة لتوجيه ضربات جديدة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن إذا واصلوا هجماتهم ضد السفن الاميركية قبالة سواحل البلاد، وفقاً لمسؤولين اميركيين.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع “يجب أن يتوقفوا. لن نتردد في توجيه ضربات جديدة” إذا لزم الأمر.

وقصفت واشنطن للمرة الأولى مواقع للمتمردين في اليمن، رداً على استهداف مدمرة أميركية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال أربعة ايام.

وأوضح مسؤول أميركي أن القصف استهدف ثلاث مواقع رادار على ساحل البحر الأحمر، بواسطة صواريخ “توماهوك” أطلقت من المدمرة “يو اس اس نيتز″ بعدما أجاز الرئيس الأميركي باراك اوباما هذه الضربات. وأكدت واشنطن أن الضربات تندرج ضمن إطار الدفاع عن النفس بعد هجمات استهدفت سفناً أميركية نسبت إلى الحوثيين.

وبحسب مسؤولين في البنتاغون، فإن ضرب مواقع الرادار لا تقضي على تهديدات الحوثيين للسفن الأميركية أو لسفن دول أخرى في البحر الأحمر.

وقال أحدهم “يمكن تثبيت الرادارات بسرعة، لا أعتقد أن أحداً هنا يفكر أن التهديدات تم القضاء عليها”.

ووفقاً للجيش الأميركي، فإن الصواريخ المضادة للسفن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون هي على الأرجح من طراز سي 802 “سيلك ورم” من أصل صيني التي يبلغ مداها أكثر من مئة كيلومتر.

وكانت السفينتان المستهدفتان، “يو اس اس ميسون” و”يو اس اس بونس″ حين إطلاق الصواريخ في البحر الأحمر موجودتين قرب مضيق باب المندب، نقطة العبور الاستراتيجية للتجارة العالمية.

ويخوض الحوثيون مع قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حرباً أهلية بدعم من إيران ضد القوات الموالية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية.

وتدعم واشنطن التحالف العربي عبر الاستخبارات والتزود بالوقود للطائرات التي تقصف اليمن.

لكن واشنطن تعيد النظر في هذا الدعم، نظراً للقلق الناجم عن سقوط العديد من المدنيين في قصف قوات التحالف.