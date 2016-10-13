تصويت في اليونسكو عن المناطق المقدسة في القدس يثير غضب إسرائيل





باريس- رويترز- قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جدّدوا قراراً ينتقد إسرائيل في تقييدها لحرية دخول المسلمين الحرم القدسي الأمر الذي أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد الإشارة إلى المنطقة باسميها الإسلاميين.

ويقدّس اليهود والمسلمون على السواء الموقع المعروف عند اليهود باسم جبل الهيكل، بينما يسميه المسلمون الحرم القدسي أو الحرم الشريف.

لكن مسودة النسخة الأخيرة من القرار، التي نشرت على موقع المنظمة على الانترنت بتاريخ 12 أكتوبر تشرين الأول، أظهرت وصف الموقع مراراً باسميه الإسلاميين فقط، وهو أمر قالت إسرائيل إنه يرقى إلى درجة نكران التاريخ اليهودي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس عقب القرار “مسرح العبث في اليونسكو مستمر، واليوم تبنت المنظمة قراراً مضللاً آخر يقول إن الشعب الإسرائيلي ليس له ارتباط بجبل الهيكل والحائط الغربي”.

ويدين القرار، الذي يتم تجديده بشكل دوري، إسرائيل لفرضها قيوداً على دخول المسلمين إلى الموقع واعتداءات الشرطة والجيش.

وقال نتنياهو “إعلان أن إسرائيل ليس لها علاقة بجبل الهيكل والحائط الغربي أشبه بالقول إن الصين ليس لها علاقة بسور الصين العظيم، أو أن مصر ليس لها علاقة بالأهرام”.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدثة باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القرار رسالة مهمة إلى إسرائيل مفادها أنه ينبغي لها إنهاء احتلالها والاعتراف بالدولة الفلسطينية وبالقدس عاصمة لها بما تضمه من مواقع إسلامية ومسيحية مقدسة.

وقال المصدر الدبلوماسي ومصدر آخر على دراية بالتصويت اليوم الخميس إن التصويت على القرار تم اليوم بموافقة 24 صوتاً ومعارضة ستة وامتناع 26 وغياب دولتين.

وكانت فرنسا التي تسعى إلى إعادة الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين مرة أخرى إلى مائدة التفاوض قبل نهاية العام من الدول المؤيدة للقرار في مناسبة سابقة وهو ما أثار خلافاً دبلوماسياً مع الحكومة الإسرائيلية.

وقال الدبلوماسي إن باريس امتنعت هذه المرة عن التصويت لأي من الطرفين.