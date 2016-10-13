﻿فوز الأمريكي بوب ديلان بنوبل للآداب يفاجئ العالم

ستوكهولم – أ ف ب: فاز المغني الأسطوري الأمريكي بوب ديلان أمس الخميس بجائزة نوبل للآداب التي تمنح للمرة الأولى إلى مؤلف أغان ما أثار ذهول الحضور.

وقالت الأكاديمية السويدية في حيثيات قرارها إن بوب ديلان (75 عاما) كوفئ «لأنه ابتكر تعابير شاعرية جديدة داخل التقليد الغنائي الأمريكي العظيم».

وقد شكل الإعلان عن فوز ديلان مفاجأة للحضور في قاعة البورصة العريقة في ستوكهولم التي علا التصفيق فيها.

وسبق أن ورد اسم المغني الأمريكي بين المرشحين في السنوات الماضية لكنه لم يعتبر يوما مرشحا جديا للفوز.

وأوضحت الأمينة العامة للأكاديمية سارا دانيوس للتلفزيون السويدي العام «اف في تي»، «بوب ديلان يكتب شعرا للأذن» مؤكدة أن أعضاء الأكاديمية عبروا عن «تماسك كبير» في إطار هذا الخيار.

وكتبت الأكاديمية في نبذتها عن الفنان الأمريكي أن «ديلان يعتبر أيقونة. تأثيره على الموسيقى العصرية عميق جدا».

وتضاف هذه الجائزة إلى مكافآت كثيرة نالها المغني الذي قطع شوطا طويلا منذ بدايته المتواضعة في دولوث في ولاية مينيسوتا حيث ولد في العام 1941.

وقد تعلم روبرت آلن زيمرمان، وهذا اسمه الأصلي، بمفرده العزف على الهرمونيكا والغيتار والبيانو.

وفي تعليق لمجلة «جويش كرونيكل» البريطانية على فوز ديلان بنوبل استذكرت قصيدة له اعتبرتها موالية لإسرائيل كون المغني يقول فيها إن أعداء الدولة اليهودية أكثر منها بمليون مرة وأن ليس لديها مكان تهرب إليه.