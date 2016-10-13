﻿السيسي ينفي توقف النفط السعودي بسبب خلافات حول سوريا

القاهرة ـ «القدس العربي» من محمد علي عفيفي: تصاعدت العلاقات المصرية السعودية إلى مزيد من التعقيدات رغم محاولة البعض في البلدين احتواءها، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الخميس إن وقف شحنات البترول السعودية لمصر لم يكن مرتبطا بتصويتها على مشروعي قرارين في مجلس الأمن خاصين بسوريا. واستبعد أن يكون هناك أثر سلبي لتوقف الإمدادات النفطية على العلاقات مع السعودية. وقال «علاقتنا مع أشقائنا علاقة قوية وراسخة». لكنه أضاف أن هناك محاولة للضغط على مصر. وقال «مصر لن تركع… حنركع لله وغير كدا مش حينفع.» ووجه السيسي انتقادات إلى بعض وسائل الإعلام معتبرا أنها تسيء إلى مصالح مصر، وهدد باتخاذ إجراءات ضدها. واستشهد بتأثيرها سلبيا على السودان في قراره بوقف استيراد الفواكد المصرية.

من جهته قال الدكتور عبد العزيز بن نايف العريعر، عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي والمتخصص في الشؤون الاقتصادية والمالية إن «الكتاب المغرضين هم الذين لا يقدرون عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر الشقيقة والسعودية».

ولكن بعض الإعلاميين المصريين استمر في تعميق الخلاف مع السعودية، ومنهم الإعلامي سيد علي الذي قال إن هناك دولة عربية كبرى عرضت على مصر إمدادها بكل الخدمات البترولية، بعد وقف السعودية لإمداداتها من البترول، بكل الشروط الميسرة، فضلًا عن 3 دول كبرى أخرى من بينهم إيران .

وأضاف علي في برنامجه «حضرة المواطن» المذاع على قناة «العاصمة»: «كل دول الخليج تطبع مع إيران إلا مصر، وإيران مستعدة إن ترسل إلى مصر كل سنة 10 ملايين حاج لزيارة المقدسات الموجودة في مصر، ومصر لا تساوم في هذه المسألة».

وقال السيسي، خلال حديثه، أمس الخميس، أمام الندوة التثقيفية الثالثة والعشرين، تحت عنوان (أكتوبر الارادة والتحدي)، إن البعض اعتقد أن وقف شحنات البترول إلى مصر كان ردا على موقف مصر في مجلس الأمن، لكني أقول إنه يخص اتفاقا تجاريا تم توقيعه في أبريل/نيسان الماضي، ونحن من جانبنا اتخذنا الإجراءات المناسبة لتوفير احتياجاتنا ولا توجد لدينا مشكلة في الوقود والبترول.

وأوضح السيسي، أن تصويت مصر في مجلس الأمن على مشروعي القرارين الفرنسي والروسي كان لصالح وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات للمواطنين الذين يعانون في سوريا، ونحن كنا ننظر للأمر، خلال التصويت على مشروعي القرارين، من خلال هذا المنظور.

كما وجه السيسي رسالة طمأنة إلى المصريين قائلا: «أنتم أمنتوني على مصر ومصالحها وعلى أمنها، وأنا مسؤول عن تحقيق هذه المصالح والحفاظ عليها».

وأعاد السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت إزاء الأزمة السورية، والذي يشمل العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام إرادة الشعب السوري، فضلاً عن نزع أسلحة الجماعات المسلحة وإعادة إعمار سوريا.