﻿أوباما يبحث مع مساعديه خيارات أمريكا العسكرية في سوريا

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: قال مسؤولون أمريكيون إن من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الجمعة مع كبار مستشاريه للسياسة الخارجية لبحث خيارات عسكرية وخيارات أخرى في سوريا مع مواصلة الطائرات السورية والروسية قصف حلب وأهداف أخرى.

وقال المسؤولون لرويترز إن بعض كبار المسؤولين يرون أنه يجب على الولايات المتحدة التحرك بقوة أشد في سوريا وإلا فإنها تخاطر بأن تفقد ما تبقى لها من نفوذ لدى المعارضة المعتدلة ولدى حلفائها من العرب والأكراد والأتراك في القتال ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن بعض الخيارات تشمل عملا عسكريا أمريكيا مباشرا مثل شن ضربات جوية على قواعد عسكرية أو مخازن للذخيرة أو مواقع للرادار أو قواعد مضادة للطائرات.

وأضاف المسؤول أن أحد مخاطر هذا التحرك يتمثل في أن القوات الروسية والسورية غالبا ما تكون متداخلة فيما بينها وهو ما يثير احتمال مواجهة مباشرة مع روسيا يحرص أوباما على تجنبها.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتبرون أن من غير المرجح أن يأمر أوباما بضربات جوية أمريكية على أهداف للحكومة السورية وأكدوا أنه قد لا يتخذ قرارا في الاجتماع المزمع لمجلسه للأمن القومي.

وذكر المسؤولون أن أحد البدائل هو السماح لحلفاء بتزويد معارضين مسلحين اختارتهم الولايات المتحدة بعد تمحيص بمزيد من الأسلحة المتطورة دون أن تشمل صواريخ مضادة للطائرات تطلق من على الكتف تخشى واشنطن أنها قد تستخدم ضد طائرات غربية.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أمس الخميس إن روسيا دعت شركاءها في المنطقة إلى عدم تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالصواريخ المحمولة المضادة للطائرات.

وأضافت زاخاروفا أن أي أعمال عدائية ضد روسيا في سوريا لن تمر دون رد مناسب من موسكو

إلى ذلك قال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون أمس الخميس إن من الصواب بحث تدخل بريطانيا عسكريا في الصراع السوري لكن أي تحرك يجب أن يكون في إطار تحالف يضم الولايات المتحدة متوقعا ألا يحدث ذلك في الأجل القصير.

وقال جونسون للجنة برلمانية «من الصواب الآن أن نبحث مرة أخرى في الخيارات الأكثر تحريكا للأمور… الخيارات العسكرية». وأضاف «لكن يجب أن نكون واقعيين في مسألة كيف سيكون ذلك وما يمكن تحقيقه.»

وتابع جونسون «لا يمكن أن نفعل شيئا بدون تحالف…دون أن نفعله مع الأمريكيين. أظن أنه لا يزال أمامنا الكثير حتى نصل لذلك لكن هذا لا يعني أن المناقشات لا تجري لأنها تجري بالتأكيد.»

وقال إن تكثيف العقوبات على اللاعبين الرئيسيين في «نظام» الرئيس السوري بشار الأسد خيار آخر مطروح أمام بريطانيا.

وقال جونسون إنه يتعين على بريطانيا ألا تثير «آمالا كاذبة» بشأن فكرة إقامة منطقة حظر طيران فوق أجزاء من سوريا لمنع الضربات الجوية الروسية والسورية على مدينة حلب.

وقال جونسون أمام لجنة برلمانية «يجب عليّ إبلاغكم في هذه المرحلة أنه من الضروري ألا نثير آمالا كاذبة. نعرف الصعوبات والتداعيات الناجمة عن منطقة حظر طيران.»

وتابع «لكن إذا كان ثمة ما يمكن أن نفعله بشكل معقول وعملي مع حلفائنا فعلينا بالطبع أن ندرس هذه الإجراءات».

من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس الخميس إن روسيا سترحب بالتدخل العسكري البريطاني في الصراع السوري إذا ما استهدف الإرهابيين وليس نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال عاملو إغاثة أمس الخميس إن تجدد قصف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب أسفر عن سقوط أكثر من 150 قتيلا هذا الأسبوع مع تصعيد الحكومة السورية حملتها المدعومة من روسيا لاستعادة المدينة بالكامل.

وقال إبراهيم أبو الليث، المسؤول في الدفاع المدني من حلب، إن الضربات الجوية أودت بحياة 13 شخصا أمس الخميس عندما ضربت الطائرات أحياء خاضعة للمعارضة منها الكلاسة وبستان القصر والصخور.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن أربعة أطفال لقوا حتفهم وأصيب عشرة أمس الخميس في منطقة تسيطر عليها الحكومة بغرب حلب عندما سقطت قذائف قرب مدرسة.