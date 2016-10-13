﻿اجتماع وزاري خليجي تركي في الرياض لتعزيز «الحوار الاستراتيجي»

لندن ـ «القدس العربي»: عقد أمس الخميس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا.

ورأس وفد مجلس التعاون وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما رأس وفد تركيا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا في مقدمتها تطوير التعاون الاستراتيجي بين دول الخليج العربي وتركيا، في ظل متغيرات دولية خطيرة.

وعلى الصعيد الإقليمي، طالب البيان الختامي للاجتماع مجلس الأمن الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان على السوريين، وأعرب عن الأسف لعدم تمكن المجتمع الدولي من اتخاذ موقف بشأن حلب، مندداً بتصعيد قوات النظام السوري وحلفائه على المدينة.

وصرح وزير الخارجية التركي بأن على إيران أن تكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، وأن تلعب دوراً إيجابياً في هذا الخصوص.

وأشار الوزير التركي إلى إمكانية قيام تركيا بدور وساطة بين السعودية وإيران إذا طُلب منها ذلك.

إلى ذلك اعتبر مجلس التعاون الخليجي أمس الخميس، منظمة «فتح الله غولن»، المتهمة بمحاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا منتصف تموز/ يوليو الماضي، «إرهابية»، حسب البيان الختامي.

وبعد الاجتماع أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن زيارة قريبة يقوم بها رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، إلى السعودية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره السعودي عادل جبير، عقب اجتماع خليجي تركي على مستوى وزراء الخارجية استضافته العاصمة الرياض.