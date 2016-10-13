﻿واشنطن تقصف رادارات للحوثيين في اليمن ردا على إطلاق صواريخ على مدمّرة أمريكية

واشنطن ـ تعز ـ «القدس العربي» من خالد الحمادي ورائد صالحة: قالت القوات الأمريكية إنها شنت هجمات ضد مواقع رادار تقع في الأراضي الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي على ساحل البحر الأحمر في اليمن انتقاما لهجمات صاروخية ضد سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.

وقال بيتر كوك، السكرتير الصحافي لوزارة الدفاع الأمريكية، إن حاملة الطائرات «يو إس إس نيتيز» أطلقت صواريخ كروز من طراز توماهوك على ثلاثة مواقع رادار تقع شمال مضيق باب المندب على طول ساحل البحر الأحمر في اليمن، مشيرا إلى أن هذه المواقع قريبة من رأس عيسي في شمال الحديدة والمخا.

وأكد كوك أن تدمير هذه المواقع سيمنع قدرتها على تعقب السفن المستهدفة في المستقبل، مشيرا إلى أن هذه الرادارات كانت نشطة خلال الهجمات السابقة في محاولات الهجوم على السفن المبحرة في البحر الأحمر بما في ذلك الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي، على سفينة تابعة للإمارات العربية المتحدة ترفع علم «سويفت» ومحاولة الهجوم على المدمرة الأمريكية ماسون وغيرها من السفن، وأوضح كوك أن الضربات ضد مواقع الحوثي كانت دقيقة للغاية بعد إجراء تحليل شامل وتخطيط دقيق.

وأوضح كوك أن الضربات ضد مواقع جماعة الحوثي جاءت بموافقة من الرئيس الأمريكي باراك اوباما بناء على توصية من وزير الدفاع أشتون كارتر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد.

وحذر الحوثيون الولايات المتحدة من توجيه ضربات لأراض يمنية مجددا. ونقلت وكالة سبأ للأنباء، التي يسيطر عليها الحوثيون، عن العميد الركن شرف لقمان المتحدث باسم قوات يمنية تقاتل إلى جانب الحوثيين قوله «الاعتداء الأمريكي المباشر واستهداف الأراضي اليمنية صباح اليوم (أمس) ليس مقبولا وسيتم التعامل مع أي تطورات بما يناسبها» مؤكدا الحق «في الدفاع عن سيادة اليمن وحماية حدودها البرية والبحرية».

وجدد نفي ضلوع قوات الحوثيين المتحالفين مع إيران في الهجمات الصاروخية على السفينة الحربية الأمريكية.