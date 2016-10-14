﻿الجزائر: كوبلر يؤكد أن حل الأزمة الليبية معقد ويصر على مواصلة الحوار

الجزائر – «القدس العربي» : قال مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن أمس الخميس في العاصمة الجزائرية إن مواقف الأمم المتحدة والجزائر بخصوص حل الازمة الليبية متطابقة، مؤكداً أنه من المهم بالنسبة للأمم المتحدة معرفة وجهة نظر الجزائر بخصوص كيفية الخروج من الازمة التي تعصف بهذا البلد، وأن دور الجزائر يبقى محورياً بالنسبة لاستعادة ليبيا لمؤسساتها واستقرارها.

وأضاف في تصريحات صحافية أدلى بها عقب محادثاته مع عبد القادر مساهل الوزير الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، قائلاً «لقد تبادلنا وجهات النظر، ونحن متفقون تماماً، وهناك تطابق تام في وجهات النظر «مع المقاربة الجزائرية لحل الأزمة في ليبيا». وأشار المبعوث الأممي الى أنه من المهم جداً معرفة وجهة نظر الجزائر «حول هذه المسألة، وكيفية الخروج من هذه المأساة التي تعيشها ليبيا، على اعتبار أن الجزائر من أهم جيران ليبيا ولا بديل عن دور جزائري لتجاوز المأزق الليبي»، مشدداً على أهمية الاستمرار في نهج الحوار والحل السلمي باعتباره الطريق الانسب من أجل التوصل الى اتفاق بين كل فرقاء النزاع في ليبيا، وسط شبه إجماع على أن العمل العسكري ليس هو الحل لإيجاد مخرج سلمي. واعترف مارتن كوبلر بأن المشاكل التي تعوق إيجاد حل للازمة الليبية ليست سهلة، فبالرغم من مرور عشرة أشهر على توقيع أطراف النزاع على اتفاق الـ17 من كانون الأول/ديسمبر 2015، إلا أنه لم يتم التوصل بعد الى حكومة توافق تحظى بموافقة غرفة النواب.

واعتبر أنه على الرغم من الصعوبات التي تعترض التوصل الى تسوية فإنه لا بد من التمسك بمسار الحوار السياسي بين مختلف مكونات المعادلة الليبية، مشدداً على أنه يتعين على الليبيين التحاور على أساس الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه، لأنه ليس هناك بديل عن تنفيذ هذا الاتفاق». وأكد أن الأمم المتحدة تحث برلمان طبرق على المصادقة على قائمة الحكومة الجديدة التي سيتم تقديمها قريبا، وأنه «من الضرورة بالنسبة للأطراف الليبية أن تتوصل إلى اتفاق، لأن الشعب الليبي يعاني من نقص الخدمات الاساسية، على غرار ماء الشرب والكهرباء. ووصف المبعوث الأممي دور الجزائر بـ«المهم» من أجل التوصل الى اتفاق بين الفرقاء الليبيين، علماً أن الجزائر استضافت جولات الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين، مشدداً على أنه لولا الجزائر لما كان بإمكان الامم المتحدة التحرك. كما اعترف أن «دعم الدول المجاورة بالنسبة للاتفاق السياسي وللأمم المتحدة جد مهم» مؤكداً أن «ندوة دول جوار ليبيا المرتقبة الأسبوع المقبل بالنيجر، ستتطرق إلى مسائل الارهاب والهجرة السرية».

وخلال هذه المحادثات تطرق المسؤولان إلى آخر التطورات في ليبيا والجهود المبذولة لصالح تنفيذ الحل السياسي. كما تم التطرق إلى المواعيد المدرجة في الأجندة الاقليمية والدولية بخصوص تسوية مستدامة للازمة الليبية. من جهته ذكر الوزير الجزائري بمواقف بلده من الازمة الليبية، وذلك من استغلال شرارتها، مشدداً على أن الجزائر رفضت التدخل العسكري الأجنبي في التراب الليبي، لاقتناعها بأن هذا التدخل سيؤدي الى تأزم الوضع واشتعال جذوة الإرهاب والتطرف، وأن الزمن أعطاها الحق في هذا الموقف. وذكر مساهل أن الجزائر لن تدخر أي جهد للمساهمة في إيجاد حل للازمة الليبية، وتقديم كل الدعم من أجل إعادة بناء المؤسسات التي تمثل الشـعب الليبي وتضمن سيادته واستقراره وأمن أراضيه.