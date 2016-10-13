﻿العاهل المغربي يفتتح اليوم أولى الدورات التشريعية لمجلس النواب الجديد

الرباط – «القدس العربي»: يفتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الجمعة اولى الدورات التشريعية لمجلس النواب الجديد الذي انتخب يوم الجمعة الماضي فيما يواصل عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة المكلف مشاوراته مع زعماء الاحزاب السياسية لوضع ملامح مكونات حكومته المقبلة المتوقع الاعلان عنها في الاسبوع الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

واعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية أن الملك محمد السادس، سيفتتح (اليوم) في مقر البرلمان، الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية العاشرة وسيلقي خطاباً أمام أعضاء مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، وسيبث مباشرة على أمواج الاذاعة وشاشة التلفزيون.

ودعا رئيسا مجلسي النواب والمستشارين الاعضاء للحضور إلى مقر البرلمان مرتدين اللباس الوطني، وذلك طبقاً لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.

ولم يعلن حتى الان رسمياً عن بدء اتصالات رئيس الحكومة المكلف عبد الاله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (ذات المرجعية الإسلامية) الفائز بالمرتبة الاولى 125 مقعداً، في الانتخابات التشريعية، الا ان المشاورات، حسب الاوساط الحزبية بدأت مع مختلف الاحزاب، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة، غريم حزب العدالة، حيث حسم الطرفان موقفهما بعدم اللقاء. ولمحت جل الاحزاب المغربية برغبتها بالمشاركة بحكومة بن كيران، اذا توفرت الظروف، باستثناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يعرف نقاشاً داخلياً ساخناً حول المشاركة من عدمها، مما يعني وجود حزب الأصالة والمعاصرة في عزلة، اذ حتى التصريحات التي اطلقها قادة حزبيون يعبرون فيها عن عدم الرغبة في المشاركة في حكومة بن كيران، يضيفون عدم الرغبة بالتحالف، كمعارضة، مع حزب الاصالة ويوجهون نقداً له.

وقررت قيادة التجمع الوطني للأحرار، اول من أمس، الأربعاء تنظيم مؤتمر استثنائي للحزب في 29 تشرين الاول/ أكتوبر الجاري، لتنصيب رئيس جديد للأحرار، بعد تقديم صلاح الدين مزوار، حليف الاصالة والمعاصرة، استقالته في وقت سابق.

وقال بلاغ المكتب السياسي للحزب، انه قبل استقالة صلاح الدين مزوار، واحترم قراره في الاستقالة، كما قررت تنظيم مؤتمر استثنائي للحزب في 29 تشرين الاول/ أكتوبر الجاري”، واضاف أن مزوار طلب من عزيز أخنوش (وزير الفلاحة) العودة إلى صفوف الحزب، وأنه سيكون حاضراً في المؤتمر المقبل” وتتحدث المصادر عن تولي اخنوش زعامة التجمع.

وهنأ الحزب، في شخص رئيسه المستقيل صلاح الدين مزوار، رئيس الحكومة المعين، عبد الاله بن كيران، على «الثقة الملكية» ووافق المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار قرر تكوين فريق موحد مع الاتحاد الدستوري بمجلس النواب (14 مقعداً).

وقال البلاغ بخصوص المشاركة في حكومة بن كيران، التي سيقود مشاوراتها عزيز اخنوش، إن حزب التجمع الوطني للأحرار لن يشارك في الحكومة إلا بتوفر مجموعة من الشروط، مشيراً إلى أن الكلمة الفصل في قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة «ترجع إلى المجلس الوطني للحزب»، وأن هذا الموقف يأتي بعد استحضار «تجربة الحزب الحكومية والبرلمانية، وتقييم موضوعي ومسؤول لهذه التجربة، آخذاً بعين الإعتبار تطورات المشهد السياسي للبلاد».

ووجهت انتقادات لقرار اعادة اخنوش لقيادة الحزب وقال موقع اليوم 24 ان التجمع ضرب عرض الحائط بنظامه الأساسي، إذ أن أخنوش ليس عضواً في المجلس الوطني للحزب، مما يجعله فاقداً لأهلية تولي منصب الأمانة العامة، كما تنص على ذلك المادة 40 من النظام الأساسي.

واضاف انه من الغريب أيضاً ان عزيز أخنوش الذي خالف قرار التجمع وشارك في حكومة بن كيران الاولى 2012-2013، كان يجب أن يحال على لجنة التأديب والتحكيم بسبب عدم تطبيقه لمقررات وأجهزة الحزب، وعدم انضباطه للمقررات المتخذة، تطبيقاً للمادة 46 من النظام الأساسي، خاصة أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان قد اختار التموقع في معارضة حكومة بن كيران، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث. واعتبر تنظيم المؤتمر الاستثنائي للتجمع، الذي سيتم فيه تنصيب أخنوش أميناً عاماً للحزب غير قانوني، نظراً لمخالفته للمادة للمادة 29 من النظام الداخلي التي تنص على أنه لا يجوز عقد أكثر من مؤتمر استثنائي واحد بطلب من ثلثي الأعضاء المجلس الوطني خلال المدة الفاصلة بين مؤتمرين عاديين، حيث سبق أن عقد مؤتمراً استثنائياً هذه السنة، وتم بموجبه التمديد لمزوار وللمكتب السياسي إلى غاية تدبير مرحلة الانتخابات وتشكيل الحكومة.

وقالت مصادر الحركة الشعبية (31 مقعداً وشارك في حكومتي بن كيران) أن ”اجتماع المكتب السياسي الذي عقده الحركيين اول أمس الأربعاء أظهر أن الحزب سيتجه إلى تقديم شروط، حيث من المرتقب أن يتشبث محند لعنصر (الامين العام)، بحقيبة وزارة الفلاحة والصيد البحري، على اعتبار الخط السياسي للحزب، الذي يدافع عن العالم القروي، ولن يقبل بوزارات ”ضعيفة”، لأن الحزب «ما غاديش يكون عجلة احتياط».

وكشفت المصادر إن ”لعنصر هو الذي سيقود هذه المشاورات للحسم مع تكهنات بعض الأطراف السياسية التي تشيع خبر استقالة لعنصر من الحزب، موضحاً أن ” الحركة الشعبية لم يكن له مشكل يوماً مع العدالة والتنمية بالنظر إلى التقارب الكبير الحاصل بينهما” وأن ”المجلس الوطني سيعقد دورته في 29 تشرين الاول/ أكتوبر الجاري”.

وأكد سعيد أمسكان، عضو المكتب السياسي للحركة، أن ”الأمين العام للحزب لن يستقيل حتى ينعقد المؤتمر الاستثنائي سنة 2018، وقال ”حضورنا في الحكومة سيكون للدفاع عن القضية الأمازيغية والعالم القروي، لأننا نعتبر ” حزب ديال البادية ازداد في جبال الأطلس والريف” وأن ”المجلس الوطني سيحسم في إمكانية الدخول للحكومة من عدمها”. واكدت أوساط الحركة ان أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية دفعوا في اتجاه التحالف مجدداً مع العدالة والتنمية، والمشاركة في حكومة بن كيران الثانية.