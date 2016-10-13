﻿حواجز النظام السوري تبتز المعارضين للأسد مالياً… وفي المناطق المؤيدة له تسلب السيارات بقوة السلاح

دمشق ـ «القدس العربي»: يشتكي معارضون للنظام السوري وآخرون موالون له من حالات ابتزاز عديدة تعرضوا لها من قبل حواجز الأسد العسكرية والأمنية المنتشرة في المناطق الخاضعة لسيطرته، عمليات «التشليح» المالي وسلب السيارات الخاصة تعد من أكثر حالات الابتزاز انتشاراً، فيما تعد حواجز المخابرات الجوية والأمن العسكري الأشد خطراً.

الصحافي المعارض محمد عبد الرحمن تحدث عن سيدة من الغوطة الشرقية، تعرضت يوم الجمعة الفائت لعملية ابتزاز مالي من قبل حاجز للنظام السوري وسط دمشق، حيث طلب عنصر من الحاجز وهو من الطائفة «العلوية» منها النزول من الباص، بعد أن اطلع على بطاقتها الشخصية وعرف أنها من الغوطة.

عبد الرحمن قال لـ «القدس العربي» خلال اتصال هاتفي خاص معه: لم يسألها العنصر أي أسئلة، بل طلب منها بشكل فوري أن تعطيه كل ما بحوزتها من مال، لكن السيدة حاولت بادئ الأمر المناورة للتنصل من عملية التشليح المالي، ولكن العنصر أوقفها ثلاث ساعات متواصلة، من دون أي سبب.

وأضاف الصحافي المعارض، بعد تلك الساعات، قررت السيدة إعطاءه المبلغ المالي الذي بحوزتها وهو 1500 ليرة سورية، أي ما يعادل ثلاثة دولارات أمريكية، ليقوم بعدها بإطلاق سراحها، لتتجه وتدخل الغوطة الشرقية بعد ذلك.

ضباط النظام السوري وكذلك العناصر المسؤولون على الحواجز العسكرية والأمنية يجدون عمليات التشليح والسلب فرصة لهم لجني الأموال في ظل الظروف التي تعيشها سورية، خاصة مع تواجد العديد من الميليشيات المنتشرة

في دمشق، حسب ما رواه المصدر.

أما في غوطة دمشق الغربية، فواقع الحال ليس بأفضل من العاصمة، فقد أكد مراسل الهيئة السورية للإعلام في دمشق وريفها مصطفى الديراني تعرض أحد المزارعين العاملين في المنطقة للاعتقال وسلب سيارته من قبل حاجز للمخابرات الجوية أثناء عودته من بيع محصوله في سوق الهال بدمشق.

وقال لـ «القدس العربي»: المزارع تعرض للاعتقال ليس لانه مطلوب أو اسمه موجود على الحواجز العسكرية أو الأمنية، بل عملية اعتقاله التي حصلت بالقرب من مدينة الكسوة، جاءت بسبب طمع العنصر المتطوع في المخابرات الجوية المتمركز على الحاجز بالمال الذي كان بحوزته، حيث كان المزارع يحمل مبلغ مليون ليرة سورية «قيمة محصوله الذي باعه في سوق الهال»، بالإضافة إلى سلب السيارة الزراعية التي كان يقودها.

وفي حادثة أخرى أشد بطشاً من قبل حواجز النظام السوري في الغوطة الغربية، أكد «الديراني» تعرض إحدى الفتيات إلى الاعتقال القسري من قبل حاجز «شركة بيجو» التابع للأسد على طريق «صحنايا»، بعد أن قام عناصر الحاجز بابتزاز الفتاة بادئ الأمر أمام الركاب بأبشع الكلمات، ولكن الفتاة لم تتحمل الشتائم فبكت وشتمتهم. لم ينته أمر الفتاة بالاعتقال، أو الزج في السجون الرسمية للأسد، بل اعتقالها كان داخل الحاجز العسكري، ليصار إلى إطلاق سراحها بعد يومين فقط، وقد تعرضت للاغتصاب مرات عدة خلال يومي الاعتقال من قبل عناصر الحاجز، حسب ما رواه المصدر.

كما نوه الديراني إلى أن أسوأ أنواع الحواجز العسكرية والأمنية المنتشرة في الغوطة الغربية لدمشق تلك التي تتبع للمخابرات الجوية، وفرع الأمن العسكري، فهي تعد الأكثر فتكاً بالمدنيين، وغالبية حوادث الاعتقال والسلب تكون على هذه الحواجز.

المؤيدون للأسد ضمن البلدات الموالية له ليس خارج بطش الحواجز العسكرية التي تقيمها الميليشيات المحلية المجندة من قبل النظام السوري، فقد طالبت «شبكة أخبار المنطقة الوسطى حمص» اللجنة الأمنية التابعة للأسد بحمص بوضع حد لعمليات تشليح السيارات الخاصة التي تطال المدنيين الموالين للأسد من قبل حواجز اللجان الشعبية، ووصفتهم الشبكة بـ «الزعران».

ونوهت الشبكة الموالية، إلى أن عملية تشليح السيارات الخاصة بقوة السلاح تأتي تحت ذريعة أخذها إلى مهام حربية وأحياناً تكون الحواجز هي للسطو المسلح من قبل «زعران اللجان»، وتكون من خلال انتقاء بعض السيارات الجيدة والتي تعجب عناصر الحواجز، الذين يكونون غالباً مرتدين للأقنعة الوجهية، والتي تخفي مظاهر الوجه كاملاً ما عدا العينين.

صادق أبو جعفر، وهو أحد الموالين للأسد بحمص قال عبر الشبكة الموالية، عناصر الحواجز التي تنتشر فجأة، يكون هدفها «أخذ بعض السيارات للتعبئة في المراكز الهامة، ولكن بعد الانتهاء من العدد المطلوب تستمر عملية سلب السيارات ومصادرة أوراقها الخاصة وكذلك البطاقات الشخصية، ليصار بعدها إلى فتح ملف التفاوض، وأن أقل مبلغ هو خمسون ألف ليرة سورية مقابل إعادة الأوراق الهامة لصاحبها».

أما شيرين العلي، وهي موالية للأسد، فتحدثت «كل من لديه سيارة في حمص يعلم جيداً أنها تحولت إلى مشكلة كبيرة لمالكها، متسائلةً، بعض الحواجز التي نعلم لأي جهة تتبع، تقوم بمصادرة أوراق السيارات الخاصة بدون أسباب، وهنا تبقى السيارة بدون فائدة بسبب غياب أوراقها، ولا ندري أين نسأل عن هذه الأوراق، هل عند اللجان الشعبية، أم الدفاع الوطني، أم غيرهم».