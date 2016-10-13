﻿اقتحامات ومصادرة ممتلكات… بعض ما تعرضت له منازل مقاتلين في «جند الأقصى» في ريف إدلب

أنطاكيا ـ «القدس العربي»: «حركة أحرار الشام الإسلامية» المتهم الأول بالنسبة للناشطين في مواقع التواصل، ولا أحد غير عناصرها – حسب أولئك- يجرؤ على القيام بهكذا خطوات كاقتحام منازل المقاتلين التابعين لتنظيم «جند الأقصى» الذي تم تفكيكه بين ليلة وضحاها، البعض ينفي ضلوع «أحرار الشام» بهذه الأفعال، وآخرون ينفون حدوثها تماماً، لكن شهادات متعددة أكدت أن منازل عناصر «الجند» قد اقتحمت وصودرت محتوياتها، بل حدث أكثر من ذلك.

محمد سليمان المهندس الزراعي الذي تحول إلى «سمان» خلال سنوات الثورة، شرح لــ «القدس العربي» ما حدث في سراقب، يقول: «اقتحمت مجموعات مسلحة بيوت مقاتلي جند الأقصى، وقاموا بتفريغ محتويات معظم البيوت ومصادرتها ونقلها، لكن لا أحد يعرف إن كانوا من أحرار الشام أو من فصيل آخر، بل لم يتجرأ أحد على التدخل في الموضوع إطلاقاً، وشهد كثيرون هذه العمليات التي تشبه المداهمات، على الرغم من أن البيوت معظمها كانت خالية من أهلها».

ويضيف «بغض النظر عن الجهة التي قامت بما يشبه تعفيش النظام لبيوت معارضيه، أو حتى مواليه أحياناً، فإن هذا التصرف لا يليق بنا كمسلمين، فكيف يليق بمن يقولون بأنهم يحملون راية الجهاد في سبيل الله، وهل قام الرسول العربي الكريم بسلوكيات مشابهة حتى مع أعدائه؟ ما حدث لا يمكن وصفه إلا بالسرقة المسلحة، فأنا لست مع جند الأقصى أو موالياً لهم، لكنني ضد انتهاك حرمات البيوت».

يعتقد كثيرون أن حالات الاقتحام والاستيلاء على أثاث المنازل ومحتوياتها، لم تكن عمليات مرتبة وبأوامر من قادة فصائل، سواء «أحرار الشام» أو غيرها، إلا أنها استغلال الظروف غير المستقرة من قبل فئة من اللصوص، الذين يصنفون أنفسهم في عداد «الجيش السوري الحر»، الذين ومنذ سنوات يستغلون كل فرصة مناسبة للسرقة والنهب.

ويقول عمار أبو قتيبة وهو احد المقاتلين في صفوف «حركة أحرار الشام» لــ «القدس العربي»: «إنني على معرفة تامة بما حدث في سراقب وفي بعض قرى جبل الزاوية، بالفعل فقد اقتحم عناصر لا يحملون أية رايات أو إشارات، تمكن الأهالي من معرفة انتمائهم، اقتحموا بيوت مقاتلي جند الأقصى، بل إن بعضهم اقتحم منازل تحتوي على نساء وأطفال، ورغم ذلك قام بمصادرة محتويات المنزل بل شتم النساء وأرعب الأطفال أيضاً».

لكن عمار يستدرك قائلاً: «أؤكد لكم أن حركة أحرار الشام ليست بهذا المستوى الذي شهدناه في بعض مناطق ريف ادلب وليس كلها، لو أرادت الحركة مصادرة بيوت مقاتلي جند الأقصى لأصدرت قراراً علنياً بذلك، بل لاعتمدت على فتوى شرعية إن وجدت لتنفيذ الأمر ولم تكن لتقره دون فتوى، أسلوب الحركة مختلف تماماً ولا تعتمد أسلوب الجبناء واللصوص مهما كان الظرف العسكري سيئاً، بل وعي قياداتها لا يمكن أن يسقط إلى هذا الدرك».

يرى عمار ان مجموعات محلية صغيرة هي التي نفذت الاقتحامات وقامت بالإساءة إلى أسر مقاتلي الجند، ويعتقد ان «تلك المجموعات الصغيرة حتى ولو حملت انتماءً شكلياً لأحد الفصائل، فإنها عملت بأسلوب اللصوص والعصـابـات دون معـرفة القيادات مطلقاً، واستغلت الفرصـة إذ حدثت فوضـى عارمة لاسيما أثناء الاشتباكات، ونفذت جرائمها تلك».

بينما الناشط أحمد الخلف من ريف ادلب قد أكد حدوث انتهاكات لحرمات منازل عناصر من «جند الأقصى» في مختلف مناطق ريف إدلب، وكتب في موقع التواصل «فيسبوك»: «تنويه صغير لأهل ادلب الكرام: بعض بيوت عناصر جند الأقصى سابقاً فتح الشام حالياً، تم تعفيشها ومصادرتها، نرجو من أهل النخوة والشرف إعادتها، ونحث كل القادة على العمل على ذلك، لأن هذه أفعال تليق بالشبيحة وليس بجهادنا وثورتنا»، ثم عاد وكتب متهماً حركة أحرار الشام: «اقتحام بيوت على النساء وسب وشتم، كل هذا من حركة إسلامية!».