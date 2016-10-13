﻿الداخلية الاسبانية تشيد بالتعاون الأمني مع المغرب والسلفيون يحتجون على اعتقال فتيات قاصرات

الرباط – «القدس العربي»: قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن تفكيك الاجهزة الامنية المغربية، شبكة إرهابية تتكون من عنصرين مواليين لتنظيم الدولة الاسلامية الاربعاء بكل من تطوان والفنيدق، بتنسيق مع مصالح الأمن الإسبانية، يبرز «التعاون الوثيق بين مصالح الأمن بالبلدين».

وأوضح بلاغ للداخلية الإسبانية أن «هذه العملية تؤكد التعاون النموذجي والوثيق، بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، من أجل مواجهة تهديد الإرهاب الجهادي».

وقال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية المغربية)، بتنسيق مع المصالح الأمنية الاسبانية، تمكن من تفكيك شبكة إرهابية، تتكون من عنصرين مواليين لـ»داعش»، ينشطان بمدينتي تطوان والفنيدق.

من جهة اخرى اختار نشطاء سلفيون، ينتمون إلى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، سبع مدن مغربية للاحتجاج على ما وصفوه بـ»اعتقال فتيات جلهن قاصرات»، وتنديداً منهم بإدخال ملف الإسلاميين ما سموه «منعرجاً خطيراً». وقال بلاغ للجنة إن «الاحتجاج المرتقب يوم الجمعة القادم في مدن الدار البيضاء وسيدي سليمان وسلا، وفاس وتطوان وطنجة، والعرائش، يأتي رداً على إدخال ملف المعتقلين الإسلاميين منعرجا خطيرا باعتقال فتيات جلهن قاصرات فيما سمي «خلية النساء العشر»، التي تم تفكيكها الأسبوع الماضي.

واضاف البلاغ الذي نشره موقع هسبرس أن «حملة تشويه ممنهج وإدانة مسبقة رافقت الموقوفات من طرف الأجهزة الأمنية وبعض وسائل الإعلام غير المحايدة.. ومن كنا نظن فيهم خيراً من المحسوبين على الدعوة، في ضرب واضح لقرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم بقوة القانون»، وفق تعبيره.

ويأتي تحرك النشطاء ذاتهم، وأغلبهم مدانون سابقاً في قضايا الإرهاب، إثر تفكيك عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية قبل أسبوع خلية «نسائية إرهابية»، تضم 10 نساء، بينهن 7 قاصرات، يتحدرن من ثماني مدن مغربية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن الخلية كانت تستعد لتنفيذ مشروع إرهابي، يتصل بأجندة ‏تنظيم «داعش»، في تزامن مع اقتراع السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الجاري.