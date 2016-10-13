﻿ألمانيا: دعوات لشفافية أكبر بعد العثور على المتهم السوري بالإرهاب مشنوقا في زنزانته… والمحامي أعتبرها فضيحة

برلين ـ «القدس العربي» : أعرب عدد من الشخصيات الألمانية عن صدمتهم بعد الإعلان عن انتحار اللاجئ السوري جابر البكر (22 عاما)، الذي يشتبه بأنه كان يخطط لاعتداء بمواد متفجرة يشنه في العاصمة الألمانية برلين.

وبعد قيام عدد من وسائل الإعلام الألمانية ببث خبر انتحار البكر قامت حكومة مقاطعة سَكْسونيا (شرق ألمانيا) بالإعلان في بيان أن «جابر البكر انتحر في مستوصف سجن لايبزيغ»، دون اعطاء المزيد من التفاصيل. وأورد موقع صحيفة «بيلد» أن المشتبه به عثر عليه مشنوقا داخل زنزانته في المستوصف. وكان أودع الحبس الاثنين بعد القبض عليه من قبل لاجئين سوريين

أقرّ نائب رئيس وزراء ولاية ساكسونيا مارتن دوليغ بأن السلطات القضائية في ولايته تتحمل «جانبا» من المسؤولية لوفاة السوري جابر البكر، الذي انتحر في زنزانته بعد يومين على توقيفه للاشتباه بأنه يعد لاعتداء في ألمانيا. وأضاف المسؤول بأن ذلك نجم عن «سلسلة من التقديرات الخاطئة»، مشيرا إلى «سوء تقدير لأهمية السجين ولحالته الصحية».

ويأتي هذا عقب إعلان هيئة السجون التابعة للولاية أمس الخميس، عبر مديرها رولف ياكوب، بأن الأجهزة القضائية قامت بكل ما هو «ممكن» حتى لا يقدم المشتبه به على الانتحار.

وصرّح في مؤتمر صحافي عقده بمشاركة وزير عدل الولاية سيباستيان غيمكو ظهر الخميس، أن الطبيبة النفسية للمشتبه به أكدت عدم وجود أي مؤشرات تدل على «خطر انتحار الوشيك»، بالرغم من أن قاضي التحقيق نبه إلى العكس. ومع أن قاضي التحقيق اعتبر أن البكر معرض للاقبال على الانتحار، إلا أن هيئة السجون لم ترصد «خطرا وشيكا»، يضيف، ياكوب، ولهذا السبب انتقلت مراقبة المشتبه به من مرة كل 15 دقيقة في الثلاثاء لتوقيفه إلى مرة كل نصف ساعة الأربعاء.

وعلّق وزير العدل في ساكسونيا سيباستيان غيمكو «لم يكن يفترض أن يحصل مثل هذا الأمر لكنه وقع للأسف». وعثر على البكر مشنوقا بقميصه في زنزانته في مستوصف السجن بعد يومين على توقيفه مما أثار جدلا حول ظروف اعتقاله.

وصرّح زيغمار غابريل، نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد، الخميس إن انتحار جابر البكر هو «واقعة مرعبة، يجب الآن التحقيق فيها».

وفي وقت سابق شدد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير على ضرورة توضيح سريع وشامل لوفاة جابر البكر وقال في تصريحات خاصة لبرنامج «مجلة الصباح» الإخباري على القناة الثانية الألمانية «ZDF» الخميس إنه يطالب بمعرفة ما حدث ليلا في مدينة لايبزيغ الألمانية.

كما دعا بعض ساسة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني «بوندستاغ» إلى تحليل أخطاء السلطات بلا هوادة.

وقال النائب البرلماني عن حزب الخضر كوستانتين فون نوتس في تصريحات لإذاعة ألمانيا إنه لابد حاليا من استيضاح هوية المسؤول تحديدا عن هذا «الفشل الذريع» للعدالة في ولاية سكسونيا. كما طالب حزب اليسار باستقالة وزير عدل ولاية ساكسونيا سيباستيان غيمكو. غير أن الأخير نفا أن تكون وزارته مسؤولة عن أيّ تقصير، مشددا أن السلطات قامت بـ«جميع الجهود لمنع حدوث الانتحار».

واعتبر دي ميزير انتحار البكر هزيمة في مكافحة الإرهاب، وقال على هامش لقائه مع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي أمس في لوكسمبورغ إن التحقيقات حول التفجير المشتبه في أنه كان يتم التخطيط له من جانب البكر في مطار بالعاصمة برلين أصبحت أصعب حاليا بسبب موته. وأضاف قائلا: «يعد ذلك بالطبع انتكاسة أيضا بالنسبة للكشف عن متورطين آخرين وداعمين وشبكات وما شبه». ومن جانبه وصف خبير شؤون السياسة الداخلية في حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي فولفغانغ بوسباخ ما حدث بأنه «مأساة»، وأشار إلى أنه تمّ فقدان «مصدر مهم للمعلومات».

وأكد وزير العدل في ولاية سكسونيا الألمانية غيم كول، في مؤتمر صحافي عقده عدد من ممثلي السلطات الأمنية في لايبزيغ، إقدام جابر البكر، اللاجئ السوري الذي تمّ توقيفه قبل يومين بتهمة الإعداد لشن هجوم إرهابي بالمتفجرات. وأقدم على الانتحار شنقاً في زنزانته مستعيناً بقميصه.

وتابع وزير العدل في ساكسونيا أنه وبعد مشاورات داخلية استبعدت هذه الفردية، خاصة وأن التقرير الطبيب النفسي أوضح أن المتهم كان كتوماً وطرح أسئلة حول الحياة في السجن.

وحول ما صرح عنه محامي الجابر قبيل المؤتمر الصحافي لوسائل إعلامية بأن الجابر حاول الانتحار عبر صعق نفسه بالتيار مستخدماً مقابس كهربائية، ردّ مدير السجن رولف ياكوب، بأن الجابر أخبر بأن مصباح الزنزانة تكسّر، وتعامل المسؤولين في السجن مع الأمر على أنه عمل تخريبي قام به المحتجز، وقاموا بالإجراءات اللازمة للعمل على إصلاح المصباح، لكن دون مراقبة المقبس الكهربائي للتأكد مما إذا كانت محاولة انتحار مفترضة.

وأشار وزير العدل ومدير السجن إلى المشاكل اللغوية التي واجهتها السلطات في عملية استجواب الجابر بسبب عدم إتقان الأخير للغة الألمانية.

ورداً على السؤال حول الأسباب التي حالت دون استدعاء مترجم، أوضح مدير السجن بأن الموظفين لم يرون أن ذلك كان ضرورياً، خصوصاً وأن الجابر أبدى سلوكاً هادئاً، وأن الحديث إلى الطبيبة النفسية مرّ أيضاً دون حضور مترجم. وأكد مدير السجن أن الطبيبة النفسية لم يكن لديها أي تجربة مع إرهابيين، لكن وبعد 15 دقيقة من حديثها إلى المتهم أقدم الأخير على الانتحار.

وكان اللاجئ السوري المشتبه فه قد سُلِّم إلى الشرطة بعد فراره طيلة 48 ساعة، من قبل ثلاثة سوريين استضافوه في لايبزيغ قبل أن يدركوا أنه مطلوب من السلطات. وفي هذا السياق كشف موقع صحيفة «بيلد» الألمانية أن المشتبه به قال في عمليات الاستجواب الأولى إن اللاجئين السوريين الثلاثة الذين سلموه إلى الشرطة، «كانوا على علم بمخططاته». إلا أن السلطات لا تزال تلتزم الحذر إزاء هذه الاتهامات ولا تستبعد أن يكون الأمر بلاغاً كاذباً للانتقام من هؤلاء السوريين، الذين تتم الإشادة بهم منذ الاثنين بأنهم ابطال، ورفعت دعوات بتكريمهم أو منحهم «حق الإقامة». وفي الوقت ذاته قالت السلطات إنها تبحث في فرضية وجود شركاء للجابر.

وصرح الكسندر هوبنر، المحامي الذي عينته السلطات للدفاع عن البكر «لقد صدمت فعلا وتفاجأت جدا لحصول ذلك»، مضيفا إنها «فضيحة للعدالة».

وأوضح أن المسؤولين في السجن كانوا على علم بمخاطر إقدام موكله على الانتحار، مشددا على أن البكر بدأ اضرابا عن الطعام منذ توقيفه وحاول أن يصعق نفسه بالتيار مستخدما مقابس كهربائية.

وكان المتهم يخضع لمراقبة أمنية مشددة ودائمة خشية من أن يقدم على الإنتحار، كما تقول الدوائر الأمنية المختصة.

وكان جابر البكر قد سُلِّم إلى الشرطة ليل الأحد/ الاثنين بعد فراره طيلة 48 ساعة، من قبل ثلاثة سوريين استضافوه في لايبزيغ قبل أن يدركوا أنه مطلوب من السلطات. وتابع موقع «بيلد» إن المشتبه به قال في عمليات الاستجواب الأولى إن اللاجئين السوريين الثلاثة كانوا على علم بمخططاته».

إلا أن السلطات لا تزال تلتزم الحذر إزاء هذه الاتهامات ولا تستبعد أن يكون الأمر بلاغا كاذبا للانتقام من هؤلاء السوريين، الذين تتم الإشادة بهم منذ الاثنين بأنهم ابطال، ورفعت دعوات بتكريمهم أو منحهم «حق الإقامة».