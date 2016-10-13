﻿وضع «غامض وغريب» في الأردن: الدرك والشيخ بني إرشيد والإطارات المحترقة

عمان ـ «القدس العربي»: مرة أخرى يجد الأمن الأردني نفسه في مواجهة تداعيات قرار سياسي له علاقة هذه المرة بمحتجين من فئة الشباب الصغار وسط حالة انفلات متلازمة ومتواصلة لجدل المناهج وتعديلها يقابلها حالة إخفاق حكومية في «لملمة» المسألة.

لا أحد عمليا يعرف ما الذي يخطر في ذهن فتية صغار في مدارس حكومية يشعلون الإطارات على بوابات مدارسهم في حالة «تقليد» غير مدروسة لمظاهر الاحتجاج.

أو يخطر في ذهن طالبات يقررن في قرى مدارسها تعاني اصلاً من نقص المعلمين ووسائل التعليم للعصيان والتجمهر بدون حضور الحصص.

لافت جداً أن الاحتجاجات والعصيانات التي حرضت عليها نقابة المعلمين بدأت تربك الانتظام في الصفوف حتى اضطرت قوات الدرك أمس الخميس لمواجهة طلاب في مدينة مادبا أحرقوا الإطارات وامتنعوا عن الدروس وتم اعتقال ستة منهم.

أحد الحكام الإداريين استدعى معلماً أيضاً يهدد الطلاب بأنه لن يقوم بتدريسهم المنهج المقرر .

الطلاب وتحديدا في المدارس الحكومية بحالة احتجاج لا مبرر لها عملياً وتنطوي برأي مراقبين كثر على «تقليد وفوضى مفتعلة» والعناوين يمكن استدعاؤها .

مرة بحجة تعديل المناهج وشطب آيات من القرآن الكريم ومرة بذريعة تعديل نظام الحصص وإضافة حصتين، الأمر الذي ترى الوزارة انه ضروري جداً في ظل التقييمات لمستوى طلاب الابتدائي بموجب توصيات مؤتمر للموارد البشرية خطبت فيه وخاطبته بجرأة الملكة رانيا العبدالله فيما يرى الطلبة انه يشكل عبئاً عليهم.

وسط هذه الاشتباكات التي أصبحت يومية وتتخذ شكلاً بدائياً في التعبير مثل إشعال إطارات على ابواب المدارس او إحراق مناهج يتدخل الرجل الثاني في تنظيم الإخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد علناً ويقترح على رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي التخلص من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات.

بني ارشيد يقدم نصيحة سياسية دون ان يبلغ الرأي العام بالمبررات التي تدفعه لاقتراح إقالة الوزير الذنيبات الذي يقر حتى خصومه بأنه نجح في استعادة هيبة امتحان الثانوية العامة ووقف «الغش» الذي كان منهجياً ومطلباً شعبياً في بعض الأحيان.

واضح جداً ان بني إرشيد يخاطب مشاعر الجمهور في اقتراحه السياسي بعد اقل من 24 ساعة على شريط فيديو يظهر فيه نجله برفقة وزير التربية في إحدى الجولات المدرسية مع تصريح مقتضب لنجل الشيخ إرشيد يستغرب الضجة المثارة ضد الوزارة ويتحدث عن عدم وجود مشكلة في نقل آية قرآنية من مكان لآخر في بعض المناهج.

الوزير الذنيبات احتفل بتصريح نجل إرشيد لكم الأب عالجه بموقف مختلف بعد ساعات حتى لا يفسر موقف إرشيد الابن باعتباره يمثل موقف الأب او حركة الإخوان المسلمين.

تتدحرج كرة أزمة المناهج في الأردن بشكل غامض وغريب وطلاب المدارس الحكومية بدعم من أهاليهم وتضامن من نقابة المعلمين يتهربون من الواجب المدرسي بحجة الاحتجاج على سياسة وزارة التربية في مشهد غير مسبوق إلا عندما إعتصم بعض الأهالي قبل سنوات في الشارع العام بمدينة السلط مطالبين بالسماح لأولادهم بالغش في الإمتحان الثانوي، الأمر الذي تطلب اصلا وقتها إستدعاء الوزير الذنيبات.

يبدو الموقف معقدا للغاية خصوصاً إذا ما انتقلت عدوى التمرد وإحراق الإطارات بغفلة من الجميع وسط الطلاب في مدارس حكومية متنوعة حيث يتم تفريغ الشحنات المراهقة ومداعبة رغبة الطلاب الطبيعية في مراوغة النظام وبصورة تؤذي او تحاول إعاقة العام الدراسي .

الأغرب ان يضطر الدرك للتدخل لمواجهة عصيانات طلابية متسرعة وإنفعالية لفتية صغار يحاولون التهرب من الحصص والدروس.

البعض حتى في السلطة والحكومة يتهم الوزير الذنيبات بتقصد إثارة الجدل عبر سلسلة لا متناهية من القرارات الإدارية المثيرة للنقاش حيث برزت قصة تعديل برنامج الحصص في الوقت الذي لم يحسم فيه النقاش حول المناهج وتعديلها.

الوزير المخضرم والبيروقراطي القوي محمد الذنيبات يجد نفسه محاطاً بكل هذه التعقيدات خصوصاً ان بعض الجهات النافذة داخل المؤسسة تتربص به والغريب ان مطالبات إقالة الوزير تتكاثر لكن أصحاب دعوتها لا يقولون للرأي العام لماذا وعلى أي أساس.