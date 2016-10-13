﻿ملاكم دولي يخسر الجولة الأولى من معركته القضائية ضد الكاتب الخاص للعاهل المغربي

باريس – «القدس العربي»: عادت قضية الملاكم الدولي زكرياء المومني لتطفو على السطح من جديد، بعدما أثارت جدلاً واسعاً وكانت السبب في توتر العلاقات المغربية الفرنسية قبل عامين.

فقد قضت المحكمة الإدارية في باريس الأسبوع الماضي، بإدانة المومني في قضية التشهير والقذف في الدعوى التي رفعها ضده منير الماجدي الكاتب الخاص للعاهل المغربي محمد السادس، إضافة إلى غرامة مالية قدرها ألف أورو، بعدما كان اتهمه المومني في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الفرنسية، بأنه «المسؤول» عن عملية «الاختطاف والتعذيب» التي تعرض لها.

وفي أعقاب هذا الحكم، قال المحامي هشام الناصري، ممثل الكاتب الخاص للملك، في تصريح للصحافة المغربية «إن الحكم جاء منطقياً بالنظر لما صدر عن زكرياء المومني في حق منير الماجدي». في حين قال المحامي تينيم «كل ما صدر من المومني في حق موكلي لم يكن قائماً على أي أساس، ولا على أي دليل» مضيفاً» الحكم جاء متناغماً مع دعوانا، وفيه إعادة الاعتبار لموكلنا السيد الماجدي».

استئناف الحكم

وفي تصريح خاص لـ«القدس العربي» قال زكرياء المومني المقيم في باريس «لقد قررت استئناف الحكم بمجرد صدوره. وأنا واثق من الأدلة العديدة التي في حوزتي الآن، والتي لم أستطع الإدلاء بها في الأجل المحدد قبل جلسة الاستماع في المرحلة الأولى، وسوف أقدمها للعدالة في الوقت المناسب» كما سخر الملاكم العالمي من «تجنيد المملكة المغربية لجيش من المحامين من أجل ربح دعوى قضائية ضدي».

وأضاف بطل العالم السابق في رياضة الكيك بوكسينغ «كل هذه المضايقات والدعاوى القضائية بالتشهير، ما هي إلا محاولات بائسة، الهدف منها إسكاتي للتخلي والتنازل عن متابعة الحموشي والماجدي، وهذا لن يحصل أبدا، وسأواصل معركتي ضد هؤلاء الجلادين».

وسرد زكرياء المومني قصته لـ«القدس العربي» مدعوماً بما يزعم أنها وثائق وتسجيلات صوتية «أصلية» ستحسم القضية لصالحه والتي تعود أطوارها إلى 2010، حينما ألح على لقاء العاهل المغربي في مقر إقامته، من أجل المطالبة بمنصب مستشار رياضي بحكم القانون الذي يخول له ذلك، لأنه حاصل على بطولة العالم في رياضة الكيك بوكسينغ في وزن 67 كلغ، وهو ما أثار حفيظة السلطات المغربية.

الاختطاف والتعذيب

وأكد المومني أنه تعرض فور عودته للمغرب قادما من فرنسا إلى «عملية اختطاف على يد المخابرات المغربية في المطار، وأخذوني إلى أحد السجون السرية في تمارة، وجردوني من ملابسي، وذقت صنوفاً من التعذيب والتنكيل والحرمان من النوم والصعق بالكهرباء لمدة أربعة أيام متتالية. وخلال التعذيب والتحقيقات معي، تعرفت على مدير الأمن المغربي عبد اللطيف الحموشي الذي كان حاضراً في القاعة». ويضيف «وبعد الافراج عني عدت لفرنسا فقمت بالتنديد والتعريف بملفي وما تعرضت له من تعذيب وطالبت بتقديم الجلادين للعدالة، وواصلت السلطات المغربية مضايقتي لإسكاتي بالقوة وبالتهديد». وطبعاً ترفض وتنفي السلطات وأجهزة الأمن المغربية هذه الرواية جملة وتفصيلا، وأكدت مرارا لوسائل الإعلام الدولية أن زكرياء المومني اختلقها من أجل تبرير مطالبه بلقاء الملك من أجل الحصول على وظيفة.

وكان القضاء الفرنسي قد حكم لصالح زكرياء المومني في التاسع من تموز/ يوليو الماضي، بعد أن رفض الشكاية التي رفعتها المملكة المغربية ضد البطل العالمي في باريس بتهم القذف والتشهير والمس بسمعة البلاد، وقررت محكمة باريس بأن الشكاية التي رفعتها الحكومة المغربية غير مقبولة باعتبارها دولة ولا يمكنها أن تكون شخصاً عادياً، لأن التشهير في القانون الفرنسي يكون في حق الأفراد فقط.

وفي 12 تموز / يونيو الماضي أي بعد ثلاثة أيام من رفض المحكمة لشكاية السلطات المغربية، أكد المومني أنه تعرض لمحاولة اغتيال في مدينة نانسي على يد أربعة مجهولين، بينهم مسلحان طلبا مني أن أقول «عاش الملك» باللهجة المغربية، وإلا سأموت، لكنني تمكنت من الفرار بأعجوبة من أيديهم وأضاف: كنت توصلت عبر الهاتف بعدد من التهديدات بالتصفية الجسدية قبل هذا الحادث، أنا متأكد من أن الأجهزة والمخابرات المغربية تقف وراء هذه العملية، ولي مجموعة من الدلائل التي سأقدمها للعدالة.

وكان المومني الحاصل على الجنسية الفرنسية قام بمساعدة عدد من المنظمات الدولية المناهضة للتعذيب، برفع دعوى قضائية في فرنسا ضد عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المغربية في 2014، وعلى إثرها وجه قاضي تحقيق دعوة للمسؤول المغربي للمثول أمام القضاء للرد على اتهامات المومني. الخطوة أثارت استهجان السلطات المغربية واعتبرته إهانة لها ولأحد كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد، وقررت الرباط الرد على قرار القاضي بتجميد التعاون القضائي مع البلدين. الأمر الذي عكر صفو العلاقات الديبلوماسية المغربية الفرنسية لعدة أشهر وصلت إلى حد القطيعة.

التنازل عن الجنسية المغربية

وأكد المومني أنه تنازل عن الجنسية المغربية بشكل نهائي، وبرر ذلك قائلاً إن بلادي التي قدمت لها كل التضحيات ورفعت رايتها عالياً أمام الأمم الأخرى، عوض أن تكافئني قامت أجهزتها الأمنية باختطافي وتعذيبي لأنني طلبت حقاً يكفله لي القانون ككل المواطنين. لهذا قررت التخلي عن جنسية بلد ينكل بأبنائه. وأفضل جنسية بلدي الثاني فرنسا الذي يحترم حقوق الإنسان وأثق في عدالته.

وكان زكرياء المومني قام في تشرين الثاني/ نوفمبر بتمزيق جواز سفره مباشرة على الهواء خلال حوار أجرته معه قناة فرنسية وهو ما أثار استهجان السلطات المغربية التي نفت كل الاتهامات بالتعذيب والاختطاف، ووصفتها بالادعاءات الكاذبة، وأوردت في بيان خاص أن إلقاء القبض وحبس المومني جاء نتيجة شكوى تقدم بها متضررون ضده، بسبب ضلوعه في عملية احتيال في 2010.

كما زعم أنه يتوفر على تسجيلات هاتفية ووثائق أصلية سيقدمها للعدالة، بعدما تواصل معه عدد من رموز أجهزة الدولة المغربية وطلبوا منه التنازل عن متابعة الماجدي والحموشي مقابل كل ما أطلبه من أموال. شرط أن أكف عن اتهامهما بالضلوع في تعذيبي.

وكانت السلطات المغربية نفت أن تكون حاولت شراء صمت الملاكم العالمي السابق مقابل الملايين من اليوروهات، وأكدت في بيان رسمي أن المومني حاول ابتزاز الدولة، من خلال مطالبته وزير الداخلية سنة 2012، امحند العنصر، بتوفير مبلغ 4 ملايين و900 ألف يورو، من أجل تمويل مشروع ناد للملاكمة في باريس، كان ينوي تأسيسه، مشيرة إلى أن وثيقة تفيد بذلك، يتوفر عليها القضاء الفرنسي.

لكن المومني أكد أن: السلطات المغربية هي التي استدرجتني من أجل إقناعي بالتنازل عن قضيتي ضد الماجيدي والحموشي، عبر اقتراح أموال طائلة لكنني رفضت. وعبرت لوزير الداخلية عن رغبتي في أن تأخذ العدالة مجراها. وإذا كان الأمر صحيحا، لماذا لم ترفع دعوى قضائية ضدي بتهمة الابتزاز والرشوة. وأضاف لن أتنازل عن حقي ولو عرضوا علي كل أموال الدنيا، بباسطة لأنني إنسان صاحب مبدأ وقضية ولن يتمكنوا من شراء صمتي.

وأكد بطل العالم السابق للكيك البوكسينغ، أنه رفض كل الإغراءات المالية وأنه ماض في معركته «سأضحي بالغالي والنفيس، ولن أستسلم أبداً مهما كلفني الأمر. لأنني أريد أن يتوقف التعذيب وكل الانتهاكات الجسدية في بلادي على يد أجهزة الأمن والمخابرات».

وختم المومني حديثه لـ«القدس العربي» بنبرة فيها كثير من الإصرار والتحدي «لست خائفاً من تهديداتهم، وموعدنا أمام العدالة لأنني أثق بعدالة فرنسا، ولدي الكثير من الدلائل والقرائن حول تورط الأجهزة الأمنية المغربية في محاولة اغتيالي بعدما قامت بتعذيبي والتنكيل بي».