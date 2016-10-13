﻿اشتعال الجدل الإعلامي والسياسي بين مصر والسعودية

القاهرة ـ «القدس العربي»: أشعلت الأزمة المصرية السعودية المزيد من الجدال على الساحة السياسية والإعلامية، فيما رأى عدد من الدبلوماسيين السياسيين أن هذه الأزمة ليست أكثر من سوء فهم بين البلدين، وقريبا ما ستتم إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه. ورأى آخرون أن هناك مؤامرة صهيوينة تهدف لضرب العلاقات المصرية السعودية.

ورأى محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون والعلاقات الدولية، «أن مغادرة السفير السعودي للقاهرة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين».

وأكد في تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « مغادرة السفير السعودي للقاهرة لا تعني قطع العلاقات، فالعلاقات بين مصر والسعودية يصعب قطعها لكن المؤشرات تؤكد تأزم الأمور مع السيسي».

وعلقت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، على توتر العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «الفُجر في الخصومة والفٌجر في التطبيل، وإلغاء السياسة والدبلوماسية، سبب رئيسي للنتيجة التي آلت إليها الأمور الآن».

وقال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عندما طلبنا من السعودية لعب دور الوساطة مع إثيوبيا لتقليل سعة تخزين سد النهضة رفضوا وقالوا هذه مشكلتكم حلوها بنفسكم ولنا مصالح مع إثيوبيا».

ومن جهته تطرق الكاتب السعودي خالد الدخيل لأسباب الخلافات المصرية السعودية في الفترة الأخيرة، موضحًا العوامل التي جعلت مصر تصوت للقرار الروسي في مجلس الأمن خلافًا للإجماع العربي.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ«تويتر»: «سئلت عن الموقف المصري من سوريا في مجلس الأمن الجمعة الماضية. رأيي أن حكومة السيسي تعتبر سقوط الأسد خطرا عليها في المدى القريب لأسباب عدة، الأول أن سقوط الأسد يعني نهاية حكم الجيش والمؤسسة العسكرية في سوريا، وهذا يسلط الضوء على حكم الجيش في مصر، وتبدو وكأنها الوحيدة عربيا في ذلك» حسب قوله. وأضاف: «الثاني أن سقوط الأسد سيفتح الباب أمام الإخوان ليكونوا طرفا في حكم سوريا. الأمر الذي قد يعطي دفعة لإخوان مصر، ويشكل ضغطا على الحكومة هناك».. مستدركًا: «الثالث أن سقوط الأسد يعتبر بالنسبة للرئيس السيسي إضافة للرصيد السعودي والخليجي في المنطقة وتحالفاتهم وسيضع حكومته أمام خيارات تريد تجنبها». وأضاف: «تخشى مصر من تداعيات سقوط الأسد على وحدة سوريا. كل الدول العربية تأخذ هذا في الاعتبار. تختلف مصر والجزائر أنهم يربطون وحدة سوريا ببقاء الأسد» وحول الخلافات بين مصر والسعودية، قال: «الخلاف السعودي المصري الحالي سمة مميزة لسياسات الدول العربية التي لم تعرف التحالفات الثابتة فيما بينها منذ نشأتها بعد الحرب العالمية الأولى»، مضيفًا: «حكومة السيسي تحتاج مساعدات مالية من السعودية والإمارات والكويت مقابل «مسافة السكة». ولا تريد الدخول في تحالف مع السعودية تشعر أنها الأضعف فيه» حسب تعبيره. وأنهى كلامه قائلًا: «مصر دولة كبيرة لها تاريخ عريق ومحورية لكنها لم تعد تحتمل تكاليف قيادة المنطقة. فضلا عن أن مرحلة القيادة الفردية للعالم العربي تجاوزها الزمن» حسب رأيه.

وأعرب مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين الأسبق، عن اندهاشه قائلا: «لا أعرف كيف يمكن أن يحدث ذلك من السعودية في ظل هذه الظروف الدقيقة التي نمر بها».

وقال في مداخلة هاتفية في برنامج «عين على البرلمان»، على فضائية «الحياة 2»، متسائلا: «لماذا هذه المعاملة من السعودية لنا؟، وهل يجوز معاقبة مصر على هذا النحو من جانب دولة شقيقة؟»، مضيفًا: «الدولتان جناحا الأمة العربية ومسؤولتان عن حاضر هذه الأمة ومستقبلها».

وتابع: إن «هناك أزمة واضحة في العلاقات بين مصر والسعودية بدأت في الظهور منذ فترة»، مشيرًا إلى ما وصفه بغضب المملكة من اجتماع سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره الإيراني أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر الماضي. وأضاف: «لو كان الخلاف بسبب الأزمة السورية، فموقف مصر من هذه الأزمة واضح ومحدد منذ اندلاعها وموقف السعودية أيضًا واضح»، متابعًا: «الاختلاف أمر طبيعي، ولا يمكن أن يحدث توافق كامل بين الأشقاء، حتى ولو في الأسرة الواحدة».

وقال السفير أحمد الغمراوي، سفير مصر الأسبق لدى السعودية، «إن الصهيونية العالمية تسيطر على السياسة الأمريكية وصانع القرار الأمريكي». وأضاف، في حواره ببرنامج «العاشرة مساءا» المذاع على فضائية «دريم»، «أن هناك مؤامرة صهيوينة لضرب العلاقات المصرية السعودية»، مشيرًا إلى أنه يتم استخدام الإعلام المصري والسعودي لتفكيك العالم العربي.

وأوضح، «أن مخطط الشرق الأوسط الجديد يعمل على تفكيك الدول العربية وجعل إسرائيل القوة الوحيدة في المنطقة».

كما أعرب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، عن تعجبه من التوتر الذي طرأ على العلاقات المصرية والسعودية مؤخرًا بدون داع.

وقال في حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، إن «الأزمة الحالية بين مصر والسعودية أزمة مفتعلة، فقد يكون هناك أطراف تسعى إلى إحداث شقاق بين الدولتين».

وأضاف أن «نقاط الاتفاق بين مصر والسعودية أكثر بكثير من نقاط الاختلاف»، متابعًا: «الأزمة السورية ما هي إلا خناقة بين روسيا وأمريكا، لا صلة لنا بها».

وأوضح، أن «العلاقات الدولية تقوم على أساس المصالح المشتركة بين الدول وهناك مصالح كثيرة جدًا مشتركة بين مصر والسعودية، أهمها أن الدولتين جناحا الأمان لمنطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى أن هناك استثمارات سعودية كثيرة في مصر، وعاملين مصريين في السعودية».

وأكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، «أن موقف مصر ثابت من الأزمة السورية منذ بدايتها، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن رفضه لانتهاك وحدة الأراضي السورية منذ كان وزيرا للدفاع المصري، وأن هناك من يحاول افتعال أزمة بين مصر والسعودية لا وجود لها على أرض الواقع».

وأوضح «أن قرار شركة آرامكو السعودية بوقف شحنات النفط خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري تم اتخاذه قبل التصويت في مجلس الأمن حول القضية السورية، وأنه لا يمكن ربط أمر تجاري بالقضايا السياسية»، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات منعا للتأثير السلبي على الاقتصاد المصري.