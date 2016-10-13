﻿غضب شيعي على إعلامي لبناني سأل لمَ لم تقتل طائرة إسرائيلية نصر الله؟

بيروت ـ «القدس العربي» : على هامش الاحتفالات بذكرى عاشوراء وما رافقها من مسيرات وهتافات وتطبير (شطب الرؤوس بالسكاكين والشفرات) اضافة إلى الاطلالة الشخصية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله فإن أحد أشد خصوم حزب الله الإعلامي اللبناني جيري ماهر الذي يدير موقع «إذاعة صوت بيروت» ويعيش في أوروبا نشر سلسلة تغريدات أثارت جدلاً كبيراً من حيث إستهزاؤه بشعائر عاشوراء وتحقيرها ومن حيث استغرابه كيف أن الطائرات الإسرائيلية لم تقتل نصرالله الذي وصفه بـ «الارهابي المختل».

وقد تعرّض ماهر لحملة مضادة وصفته بـ»العميل» وبالعمل على تشويه صورة المقاومة وتلميع صورة أمراء النفط ورصدت «القدس العربي» سلسلة ردود بينها لحسين بزي الذي كتب «لا يزال الصحافي المدعو جيري ماهر يبثّ سمومه من دكانته على موقع تويتر فبعد أن تخطى كل الخطوط الحمر في وقت سابق دعا عبر تغريدة مستغربة العدو الإسرائيلي إلى تصفية أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله».

وكان ماهر توقف عند اطلالة نصرالله شخصياً رغم ما يُحكى عن تهديدات تستهدفه فدوّن ما يلي «تحت أعين الإسرائيليين وحماية أجهزتهم يلقي حسن نصرالله خطابه أمام الآلاف دون أي خوف، كيف لا ولم تتحرك طائرة إسرائيلية واحدة لقصفه».

وأضاف «3 دقائق تحتاج الطائرة الإسرائيلية لتنطلق من شمال فلسطين إلى ضاحية بيروت لتقتل هذا الإرهابي المختل… لمَ لا تفعلها؟».

واتهم بزي ماهر بإقامة «علاقات وثيقة بأجهزة إستخبارات عربية وخليجية تحديداً كما لديه علاقات وطيدة مع مسؤولين رفيعين في شركتيْ «فيسبوك» و»تويتر»، وبأنه قام عدة مرات بإستغلال هذه العلاقات لتصفية حسابات شخصية مع عدد من معارضيه عبر إقفال حساباتهم نهائياً ومنعهم من استخدام هذه المواقع من جديد».

كما اتهمه بأنه «اجتمع في وقت سابق مع عناصر من المخابرات الأمريكية «سي آي ايه» في روما و باريس وقد دعموا حسابه عبر تسويقه في #تويتر ليتحوّل إلى واحد من أقوى الحسابات في المنطقة والشرق الأوسط وليتم استغلال انتشاره للإعتداء على عدد من اللبنانيين المقيمين في الخليج عبر اتهامهم بدعم حزب الله . وقد قامت حكومات خليجية عدة بطرد لبنانيين على أراضيها بناء على تغريدات قام ماهر بنشرها».

ولم تقتصر تغريدات جيري ماهر على التلميح إلى العلاقة الضمنية بين إسرائيل وحزب الله بل إنه سخر من بعض الشعائر والطقوس التي يمارسها الشيعة في خلال المسيرات العاشورائية. فكتب تعليقاً على إحدى الصور «بارني على رأس وفد من ديزني لاند إلى كربلاء لتقديم واجب العزاء وتوقيع عقود عمل مع رعاة عاشوراء بشكل دوري لتمثيل الادوار الحزينة». وسأل في تغريدة ثانية «هل سينضم غريندايزر إلى جوقة المشاركين في العزاء باستشهاد الامام الحسين أم أن العقد المبرم مع بارني لا يسمح بعقود جديدة؟».

وفي مكان آخر كتب تعليقاً على صورة أحدهم يبكي «صوروني وأنا أمثّل أنني حزين وأبكي على استشهاد الحسين… هذا ما يفعله أنصار الولي الفقيه عهر وفجور وتمثيل بإخراج سيئ».

وقد لقيت هذه التغريدات غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً أنصار حزب الله، ما دفع بماهر إلى وضع تعليق على هذه الحملة جاء فيها «منذ الأمس ارتفع ضغط أنصار حزب الله والأمين العام حسن نصرالله بعد تغريدات لـ#جيري_ماهر اكد فيها ان ما يربط حزب الله بإسرائيل اكبر من تنسيق بل ان نصرالله نفسه يلقي خطاباته تحت حماية وزارة الحرب الإسرائيلية التي لم تحرّك طائراتها لإستهدافه.. اعتبر البعض ما نشرناه دعوة للإسرائيلي لإستهداف حسن نصرالله ولكن السؤال هنا، هل يمكن ان ندعو والدة لقتل صغيرها؟».

واضاف «لو ارادت إسرائيل انهاء حزب الله لاستغلت تورطه في الأزمة السورية لفعل ذلك، ولكنها مستفيدة منه وهو يقتل ابناء الشعب السوري دون اي ذنب ولكن دفاعاً عن «مهديه» المدني بشار حافظ الاسد».

وتابع «حسب القوانين الدولية فحسن نصرالله زعيم تنظيم إرهابي يحرّض على قتل المدنيين في البحرين واليمن ويشارك بقتل الشعب السوري منذ سنوات دون حسيب أو رقيب، وقام حزب الله بالتعاون مع النظام السوري بإستهداف المتظاهرين السوريين بالمئات والمصلين في المساجد دون رحمة، واليوم نراهم يتباكون على اليمن وعلى حياة زعيم تنظيمهم الإرهابي الذي تسبب مع نظام بشار الأسد بقتل أخر من 600 ألف سوري».

وختم بالقول « مستمرون رغم تهديداتكم…». وكان المتابعون على مواقع التواصل إنقسموا بين مؤيد ومعارض لما أورده جيري ماهر.

وكتب أحدهم «نحن دماؤنا وروحنا فداء الحق، وديننا يعلمنا ان كل شخص ساكت عن الحق فهو شيطان أخرس .والذي يقوم به #جيري_ماهر هو عبارة عن مبادئ وقيم ونحن بإذن الله مستمرون بمسيرتنا ضد الطغيان الإيراني وحاشيته ضد الأبرياء».

ورفض الممثل يوسف حداد ما جاء على لسان ماهر وكتب «مش الحق عليك، الحق ع اللي عطاك قيمة ورد عليك وكبّر حجمك الزغير ورأيك التافه وانحطاط اخلاقك وقيمك الوطنية وانسانيتك اللي استغنيت عنّا وبدّلتا بالسفاهة والذل والمال الرخيص والتبعية العمياء لاعداء الحق ولأبناء وطنك وارضك ورفعة رأس كل شريف وكل مؤمن انو الحياة وقفة عز فقط، وهيهات منا الذلة. الايام ح تثبت لك ان المسامح كريم والله اكرم».

وردّ ماهر على حداد قائلاً «الذل هو ما يشعر به عناصر حزب الله بسبب سياسة إيران وجنودها في سوريا الذين يعتبرون رجال حزب الله اقل قيمة منهم، المال الذي تتحدث عنه عزيزي يوسف هو ما تحصلون عليه من إيران لقاء سكوت امهات القتلى عن ارهابكم المستمر منذ 5 سنوات، رفع رأسنا حزب الله في حربه ضد الإسرائيلي ولكنه خسر قيمته عندما بدأ قتل السوريين كي لا تسبى احداهن مرتين! روق عزيزي وخففلي هيهات منا الذلة وخلليك وراء الكاميرا عم بتمثّل».