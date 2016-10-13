﻿تغريم «دويتشه بنك» الألماني بسبب مخالفات أحد المحللين الماليين أثناء أزمة الرهن العقاري

واشنطن – د ب أ: وافق مصرف «دويتشه بنك» الألماني أمس الأول على سداد 9.5 مليون دولار غرامة لتسوية اتهامه بانتهاك قواعد تحليل الأسهم أثناء الأزمة المالية، في الوقت الذي يتفاوض فيه على تسوية ثانية بمليارات الدولارات مع السلطات الأمريكية.

وقالت هيئة سوق المال الأمريكية ان أكبر بنك في ألمانيا وافق على دفع الغرامة بعد إدانته بالفشل في حماية معلومات سرية، ونشر تقرير بحثي بطريقة غير مناسبة، وكذلك الفشل في الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية وتوفيرها للسلطات الرقابية الاتحادية.

ولم يعترف البنك الألماني أو ينف ارتكاب أي أخطاء، لكنه وافق على منع أي انتهاكات مستقبلية.

وقالت أنطونيا شيون، المديرة المشاركة لقطاع تطبيق القانون في هيئة سوق المال الأمريكية، في بيان ان «المعلومات التي وفرتها التحليلات البحثية مثل التقييمات والآراء والتقديرات وتوصيات التداول يمكن أن تحرك السوق» في اتجاه معين.

وأضافت أن «الوسطاء-المتعاملين يجب أن يحافظوا ويطبقوا السياسات والإجراءات الموضوعة بشكل مسؤول في ضوء طبيعة نشاطهم لمنع إساءة استعمال هذه المعلومات».

ومن بين الاتهامات الموجهة للبنك الألماني، أنه أصدر عام 2012 تقريرا بحثيا يشير يصنف سهم سلسلة متاجر التجزئة «بيغ لوتس» باعتباره صالح للشراء، رغم أن محللا في البنك أبلغ زملاءه بأنه تجنب خفض التصنيف بسبب علاقات البنك مع إدارة السلسلة.

وقد عقدت هيئة سوق المال تسوية مع المحلل في شباط/فبراير الماضي حيث لم يعترف بارتكاب خطأ لكن تم حرمانه من العمل في قطاع الأوراق المالية لمدة عام.