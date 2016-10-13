﻿البورصة المصرية ترتفع بعد الإعلان عن وديعة سعودية في البنك المركزي …وتباين أسواق الأسهم الخليجية

دبي – رويترز: ارتفعت البورصة المصرية أمس الخميس مع ترحيب المستثمرين بأنباء عن قيام السعودية بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي المصري، بينما تباينت أسواق الأسهم الخلجية.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.9 في المئة ليغلق على 8505 نقاط في أكثف تداولات منذ أغسطس/آب.

وقفز سهم «غلوبال تليكوم» 11.6 في المئة إلى 5.20 جنيه مصري، وارتفع سهم «المجموعة المالية-هيرميس» 4.4 في المئة.

وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية نبأ الوديعة السعودية مساء أمس الأول قائلة انها ستدعم احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

وأبلغ رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل رويترز أمس أن مصر تسلمت الوديعة في سبتمبر/أيلول حيث أدرجت في الاحتياطيات الأجنبية لذلك الشهر والتي بلغت 19.6 مليار دولار.

ورغم ذلك رحب المستثمرون بالأنباء، لأنها على ما يبدو تقرب مصر من إبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي والذي يعتمد أيضا على حصول القاهرة على دعم آخر.

وأدت الوديعة أيضا إلى تهدئة المخاوف من أن توقف السعودية دعمها المالي لمصر. وسرت تلك المخاوف في وقت سابق من الأسبوع حينما قال مسؤول حكومي ان «أرامكو» السعودية أبلغت المؤسسة المصرية العامة للبترول بأنها أوقفت إمدادات المنتجات النفطية إلى مصر.

وتسبب ذلك في هبوط الجنيه المصري بأكثر من عشرة في المئة مقابل الدولار في السوق الموازية إلى مستويات منخفضة قياسية.

وفقد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية قوته الدافعة في الساعة الأخيرة من جلسة التداول، ليغلق مرتفعا 0.02 في المئة فقط عند 5694 نقطة، منخفضا بنحو 60 نقطة من أعلى مستوياته أثناء الجلسة. وارتفع المؤشر 1.1 في المئة على مدى الأسبوع، مع صعود أسعار النفط ونتائج مالية فصلية لشركات جاءت بشكل عام متوافقة مع توقعات المحللين.

وهبط سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب»، وهي إحدى وحدات الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، 2.3 في المئة بعدما ارتفع بنحو 3.3 في المئة أثناء الجلسة.

وسجلت «ينساب» أرباحا فصلية صافية قدرها 607.6 مليون ريال (162.1 مليون دولار)، بزيادة أكثر من مثلي ربح العام الماضي. وجاءت الأرباح متفقة إلى حد كبير مع متوسط توقعات محللين بربح قدره 624.7 مليون ريال.

لكن سهم «كيان» السعودية للبتروكيميائيات، وهي وحدة أخرى لـ»سابك»، أغلق مرتفعا 4.1 في المئة، بعدما تحولت الشركة إلى تسجيل صافي ربح بلغ 156.32 مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 13.81 مليون ريال العام الماضي. وتوقع بنك «سيكو البحرين» ربحا قدره 105 ملايين ريال، بينما توقعت «الأهلي كابيتال» ربحا يبلغ 95 مليون ريال. وعزا المحللون نتائج «كيان» إلى ارتفاع غير متوقع في المبيعات وإجمالي الهوامش.

وزاد سهم «سابك» 0.6 في المئة.

وحققت أسهم بعض البنوك مكاسب بعدما أعلنت نتائجها المالية. وارتفع سهم البنك العربي الوطني 1.6 في المئة، رغم هبوط صافي ربح المصرف 5.6 في المئة، متوافقا إلى حد كبير مع توقعات المحللين. وصعد سهم بنك الجزيرة ثلاثة في المئة، بعدما سجل المصرف انخفاضا بلغ ثلاثة في المئة في صافي الربح.

لكن سهم بنك «ساب» تراجع 0.9 في المئة، بعدما قال المصرف ان صافي ربح الربع الثالث من العام هبط 12.7 في المئة إلى 995 مليون ريال، مقابل توقعات محللين بربح قدره 1.14 مليار ريال. وأشار البنك إلى ارتفاع مخصصات تغطية خسائر القروض، مع تباطؤ الاقتصاد السعودي نظرا لهبوط أسعار النفط.

وواصل مؤشر سوق دبي تراجعه وهبط 0.6 في المئة، بعدما انخفضت الأسهم الآسيوية بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي ألمح إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

وانخفض سهم «إعمار» العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارة، 1.3 في المئة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة، مع هبوط أكثر قليلا من نصف الأسهم على قائمته. وانخفض سهم بنك قطر الوطني 0.3 في المئة.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في مصر قفز المؤشر 3.9 في المئة إلى 8505 نقاط.

وفي السعودية زاد المؤشر 0.02 في المئة إلى 5694 نقطة.

وانخفض مؤشر دبي 0.6 في المئة إلى 3335 نقطة. كما انخفض مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة إلى 4347 نقطة.

وتراجع المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 10390 نقطة. كما تراجع المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 5328 نقطة.

وانخفض المؤشر العُماني 0.4 في المئة إلى 5660 نقطة، في حين ارتفع المؤشر البحريني 1.3 في المئة إلى 1145 نقطة.