﻿المركزي الأمريكي يقترب من رفع الفائدة لكن مخاوف التضخم قائمة

واشنطن – وكالات: أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر/أيلول، الذي نشر أمس الأول، أن كثيرا من صناع السياسة في البنك يعتقدون أن رفع أسعار الفائدة سيكون مبررا «في وقت قريب نسبيا»، إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في التحسن. كما أظهر محضر الاجتماع، الذي عقد يومي 20 و21 سبتمبر وأبقى فيه المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مدى الانقسام بين مسؤولي البنك حول توقيت رفع الفائدة.

وقال المركزي في المحضر «خلص عدد من الأعضاء إلى أنه سيكون من الملائم زيادة النطاق المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية في وقت قريب نسبيا، إذا سارت الأوضاع الاقتصادية.. على النحو المتوقع.»

وشارك في الاجتماع 17 من صناع السياسة من بينهم عشرة لديهم حق التصويت.

وأظهر الاجتماع أن أعضاء لجنة السياسة النقدية انقسموا حول الفترة الزمنية التي ينبغي أن ينتظروها لتحسن سوق العمل والتضخم قبل أن يرفعوا الفائدة.

ورغم أن صناع السياسة في مجلس الاحتياطي يختلفون بشأن ما إذا كان معدل التضخم الحالي البالغ 1.7 في المئة قريبا بما يكفي من المستوى المستهدف عند اثنين في المئة، ألمح كثير من الأعضاء الذين يملكون حق التصويت إلى أنه «كانت هناك علامات قليلة على ظهور ضغوط تضخمية».

وأكد المحضر تزايد عدد الأعضاء الذين يشعرون بالقلق من إبقاء المجلس على سعر الفائدة قريبا من صفر في المئة، منذ تفجر الأزمة المالية في خريف 2008، ومخاطر الانتظار لوقت طويل قبل تشديد السياسة النقدية. (رفع الفائدة).

وذكر محضر اجتماع المجلس أن «عددا من المشاركين» في الاجتماع يتوقعون المزيد من التحسن لسوق العمل الأمريكية.

وأضاف المحضر أن «عددا قليلا من المشاركين أشاروا إلى المراحل التاريخية عندما انخفض معدل البطالة إلى أقل كثيرا من التقديرات ولفترات أطول من المعتاد. ولاحظ الأعضاء أن تشديد السياسة النقدية في هذه المراحل أعقبها بشكل طبيعي حالة ركود مع زيادة كبيرة في معدل البطالة».

وكان هناك «عدد من المشاركين» في اجتماع اللجنة التي تضم 17 عضوا رأوا أمثلة تاريخية عندما انتظر البنك المركزي وقتا طويلا قبل تشديد السياسة النقدية بقوة «حيث قدموا دليلا على أن الانتظار الطويل لاستئناف عملية صياغة السياسة يمكن أن يمثل خطرا على التوسع الاقتصادي».

في الوقت نفسه، فإن «آخرين» أشاروا إلى كل من معدل التضخم المنخفض المستمر وتوقعات معدل التضخم المنخفضة، والتي تختلف «بصورة واضحة» عن المراحل المماثلة الأخرى في تاريخ أمريكا.

كان مجلس الاحتياط قد قرر في اجتماع الشهر الماضي الإبقاء على السياسة النقدية وسعر الفائدة الرئيسية دون تغيير، في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية في ظل مؤشرات على تعافي الاقتصاد الأمريكي بعد تعثره خلال النصف الأول من العام الحالي.

كان الاقتصاد الأمريكي قد سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نموا سنويا بمعدل 1.1 في المئة، وهو ما جاء أقل كثيرا من توقعات المحللين. وكان المجلس قد رفع سعر الفائدة الرئيسية في كانون أول/ديسمبر الماضي لأول مرة منذ خفضها إلى ما يقرب من صفر في المئة في خريف 2008 بعد تفجر الأزمة المالية. وارتفع سعر الفائدة ليتراوح بين ربع في المئة ونصف في المئة.