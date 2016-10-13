﻿«تيسكو» البريطانية تسحب منتجات «يونيليفر»بسبب خلاف سعري بعد هبوط الإسترليني

لندن- رويترز: سحبت شركة «تيسكو» البريطانية للسوبر ماركت العشرات من منتجات شركة «يونيليفر» للسلع الاستهلاكية من على موقعها الإلكتروني، بعد خلاف بين الشركتين البريطانيتين بشأن الأسعار، نتج عن هبوط الجنيه الإسترليني بعد استفتاء انفصال بريطانيا، في واحد من أبرز المؤشرات على الضرر الذي قد يلحق بالمستهلكين بسبب نتيجة الاستفتاء.

وهذا الخلاف بين اثنتين من أشهر الشركات الأوروبية يعني أن منتجات تحظى برواج مثل المارمايت وأكياس شاي بي.جي. تيبس لن تكون متاحة عبر موقع «تيسكو» الإلكتروني -أكبر متجر في بريطانيا للتجزئة عبر الإنترنت.

ويظهر هذا الخلاف كيف أن قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي أدى إلى تفاقم التوتر بين الموردين وشركات التجزئة، في الوقت الذي يصارع فيه الجانبان من أجل تحقيق أرباح بعد أن ألحق تراجع الإسترليني الضرر بهوامش ربح السلع المستوردة. وهبطت أسهم «تيسكو» 1.6 في المئة في حين انخفضت أسهم يونيليفر 1.4 في المئة.

وقال مصدران مطلعان ان يونيليفر تسعى لزيادة الأسعار التي تفرضها على أكبر أربعة متاجر في بريطانيا، وهي «تيسكو» و»سينسبري» و»أسدا» و»موريسونز»، لمجموعة واسعة من السلع بنحو عشرة في المئة، قائلة انها تحتاج لتغطية التكلفة الأعلى للسلع الأولية المستوردة.

وقال شخص مطلع على الوضع في أحد متاجر البقالة الأربعة الكبرى انهم احتجوا على مطالب «يونيليفر»، موضحين أن بعض المنتجات التي تريد الشركة رفع أسعارها تصنع في بريطانيا بالفعل.وامتنع متحدث باسم «يونيليفر» عن التعليق.

لكن تلك الزيادة في الأسعار من جانب «يونيليفر»، والتي تسببت في خلافها مع تيسكو، ساعدت شركة «بن آند جيري» للمثلجات وشركة «دوف» للصابون على تسجيل تباطؤ أقل من المتوقع في مبيعات الربع الثالث من العام في النتائج التي جرى إعلانها أمس الخميس.وقالت «يونيليفر» انها بصدد تحقيق أهدافها للعام بأكمله، لكن الخلاف مع «تيسكو» ألقى بظلاله على نتائج الشركة.

وقال غرهام بيتكثلي، المدير المالي للشركة، ان زيادة الأسعار نتيجة انخفاض قيمة العملة البريطانية أمر طبيعي، لكنه امتنع عن التعليق على الخلاف مع «تيسكو» على وجه التحديد.

وأظهر مسح نُشرت نتائجه أمس الأول أن أكثر من ثلثي مصنعي الأغذية في بريطانيا أصبحوا أقل ثقة في مناخ العمل منذ استفتاء الانفصال البريطاني. ومنذ إعلان نتيجة استفتاء يونيو/حزيران هبط الجنيه الإسترليني بنحو 18 في المئة مقابل الدولار. ويعتقد معظم المحللين وخبراء الاقتصاد أن تراجع الإسترليني سيؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجات البقالة بعد أعوام من الانكماش بسبب حرب الأسعار بين سلاسل المتاجر الكبرى.