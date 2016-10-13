﻿معركة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام القضاء في تحد لرئيسة الوزراء

لندن – أ ف ب: بدأت محكمة لندن العليا أمس الخميس النظر في قضية تتعلق بحق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بدء عملية خروج بريطانيا «بريكسَت» من الاتحاد الأوروبي من دون تصويت في البرلمان.

وقد تؤدي القضية إلى تأخير عملية الخروج في حال نجاحها، وتشكل مواجهة دستورية لا سابق لها بين المحاكم والحكومة.

بدأت القضية بعد استفتاء 23 حزيران/يونيو الذي اختار فيه 52 في المئة من البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، في نتيجة صادمة ادت إلى انخفاض سعر الجنيه الإسترليني، وزيادة المخاوف الاقتصادية على المستوى العالمي.

وتجمع عدد من المحتجين المؤيدين او الرافضين لرفع القضية أمام مبنى محكمة لندن مع وصول المحامين إلى جلسة الاستماع الأولى.

وصرخ رجل يحمل علم الاتحاد الأوروبي «البرلمان يجب ان يصوت»، في حين وزع آخر منشورات تدعو الناس إلى تأييد التصويت على عملية «بريكست».

وتشكل القضية تحديا لتاكيد رئيسة الوزراء ان لها الحق في تفعيل «المادة 50» من معاهدة لشبونة لبدء سنتين من المفاوضات حول انفصال بريطاينا عن الكتلة الأوروبية.

وتقول الحكومة انها تتمتع «بصلاحيات ملكية» وهي صلاحيات تنفيذية تتيح لها التفاوض بشأن «بريكست» دونما الحاجة للعودة إلى البرلمان.

ولكن الواقفين وراء القضية، ومن بينهم مديرة لصندوق استثماري ومصففة شعر ومغترب يعيش في فرنسا، يقولون ان العملية لا يمكن ان تتم من دون قانون يعتمده البرلمان.

وقالت جينا ميلر، المشاركة في تأسيس صندوق «اس سي ام برايفت» الاستثماري، ان على البرلمان ان يقرر بشأن شروط «بريكست» قبل ان تفعل ماي «المادة 50». وأضافت «الأمر لا يتعلق بالبقاء او المغادرة، انه يتعلق بكيفية المغادرة».

ويمثل جينا ميلر مكتب «ميشكون دو ريا» للمحاماة، الذي احاط به مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو لانه وافق على الترافع في القضية.

وقالت ميلر، التي شاركت في حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، ان سبب عدم انضمام رجال أعمال اخرين إلى قضيتها هو ان الناس «يخشون من قول رأيهم صراحة». وأضافت «أنا نفسي تلقيت تهديدات بالقتل. ويبدو ان رأسي معلقة على بوابة الخونة»، مشيرة إلى القوس الذي كان يقاد اليه السجناء في برج لندن في القرن السادس عشر.

واضافت «تعرضت شركتي للمقاطعة. هناك لؤم وقسوة. ولكني لن أرضخ للتخويف لأنني مقتنعة بان الاحتكام إلى القانون في مصلحة الجميع».

ورغم ان رئيسة الوزراء البريطانية اتهمت اصحاب القضية بالسعي إلى «تقويض» نتيجة الاستفتاء، فقد قالت أمس الأول انها ستطلب من البرلمان فحص خطتها للـ»بريكست» قبل البدء رسميا بعملية الانفصال. لكنها لم توافق على ان يصوت البرلمانيون على خطتها قبل تفعيل «المادة 50».

وردا على سؤال في مجلس العموم ان كان سيتم التصويت، اكتفت ماي بالقول ان «الفكرة القائلة بأن البرلمان ليس قادرا على مناقشة وطرح اسئلة بشأن قضايا متعلقة (ببريكست) كانت بصراحة خاطئة تماما».

واكدت ان مناقشة البرلمان للخطة لن تغير نتيجة الاستفتاء، بقولها للنواب ان «المملكة المتحدة ستنفصل عن الاتحاد الأوروبي. نحن لا نتساءل باي جزء من العضوية سنحتفظ».

وعدت ماي بان تبدأ عملية «بريكست» في نهاية آذار/مارس، لكنها قد تتأخر عدة أشهر إذا كسبت ميلر ومقدمو الشكوى بالقضية.

وقالت ميلر ان معركتها لا تتعلق بشركتها وإنما بحقوق البرلمان من حيث المبدأ. وأوضحت «إذا تجاوزناه أو سجلنا سابقة بان رئيس الحكومة يمكن ان يقرر بشأن الحقوق التي نملكها والحقوق التي لا نملكها، فسنعود بالتالي إلى كوننا دكتاتورية ونعود بالديموقراطية 400 سنة إلى الوراء».