﻿«كويت إنِرجي» تبدأ إنتاج النفط من بئر قرب البصرة

الكويت – رويترز: قالت «كويت إنِرجي» الكويتية انها بدأت الإنتاج من بئر الفيحاء-2 في الرقعة 9 الواقعة في محافظة البصرة جنوب العراق.

وقالت الشركة النفطية الخاصة في بيان ان حفر بئر فيحاء-2 بدأ في الثالث من يناير،كانون الثاني الماضي «واستقر الإنتاج بمتوسط معدل يومي قدره 5600 برميل نفط يوميا.»

وقالت ساره أكبر، الرئيسة التنفيذية لشركة «كويت إنِرجي» في البيان «يوضح هذا الإنجاز خبرة ومهارة وقدرة شركتنا على تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة ونجاح. وكان لعلاقاتنا القوية مع وزارة النفط العراقية وشركة نفط الجنوب الفضل في تحقيق هذا الإنجاز «.

وستمتلك شركة «كويت إنِرجي» حصة من إيرادات الحقل الجديد تبلغ نسبتها 60 في المئة، كما تعمل بصفة مشغل في الرقعة 9، في حين تمتلك «دراغون اويل» نسبة 30 في المئة، وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة 10 في المئة.

و»كويت إنِرجي» شركة مستقلة تزاول نشاطها في قطاع النفط والغاز، وتعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما مع تقييمهما وتطويرهما.وتتكون محفظتها من 10 أصول تنقيبيه وتطويرية واستكشافية في كل من مصر والعراق واليمن وعمان، كما تُشَغِّل الشركة سبعة من هذه الأصول.وبلغت الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في الحصص العاملة للشركة 818 مليون برميل من المكافئ النفطي. كما بلغ معدل الإنتاج أمسي من الحصص العاملة 23942 ألف برميل نفط مكافئ يوميا في الربع الثاني من العام 2016.